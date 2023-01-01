Алёна Бронникова В Перми откроется новый магазин Acoola Строительно-монтажные работы планируют закончить до конца августа Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

В пермском ТРЦ «Планета» откроется магазин детской одежды Acoola. Согласно конкурсной документации, размещённой на электронной площадке «Сбербанк-АСТ», ритейлер в сфере продажи одежды ООО «КОНЦЕПТ ГРУП», проводит приём заявок на выполнение монтажных работ.

«Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ розничного магазина Acoola, ТРЦ "Планета", г. Пермь, ш. Космонавтов, 162Б. Окончание подачи заявок на участие — 26 июля 2023 года», — указано в информации конкурса.

В документах говорится, что общая арендуемая площадь помещений составляет 139,6 кв. м. Магазин будет находиться на втором этаже. Работы планируется провести с 28 июля по 26 августа 2023 года в несколько этапов. Победителя определит тендерный комитет. Как сообщили в компании «Новому компаньону», срок подведения итогов в среднем занимает до 1,5 недель.

Concept Group — один из российских розничных ритейлеров в сегменте одежды, на рынке с 2005 года. Представлен брендами Acoola (детская одежда), Concept Club (женская одежда) и Infinity Lingerie (женское бельё). Федеральная сеть насчитывает 235 магазинов. Бренд Acoola разработан для детей 2-14 лет. В Перми на данный момент работают два отдела в торгово-развлекательных комплексах «Семья» и «СпешиLove».

В ТРЦ «Планета» 24 июля открылся ещё один магазин детской одежды. Crockid находится на втором этаже.

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