Алёна Бронникова В пермском ТРЦ открылся магазин российского бренда детской одежды Новый отдел Crockid расположен на втором этаже «Планеты» Поделиться Твитнуть

На втором этаже ТРЦ «Планета» в Перми открылся магазин российского бренда детской одежды Crockid. Как сообщается в telegram-канале торгового центра, площадь нового отдела составила 301 кв. м.

Crockid — бренд одежды для детей до 12 лет. Для новорождённых одежда изготавливается из 100%-го органического хлопка. На российском рынке и в странах СНГ бренд представлен на протяжении более 20 лет. Магазин предлагает верхнюю, школьную, спортивную, повседневную и праздничную одежду. Группа компаний «Крокид» объединяет три бренда: Crockid для детей, CUBBY для подростков и VERY NEAT для женщин, в целом открыто 90 фирменных магазинов. В Перми сейчас бренд представлен в четырёх ТЦ: «Семья», «СпешиLove», «Столица» и «Планета».

Ранее «Новому компаньону» в пресс-службе ТРЦ «Планета» сообщали, что открытие Crockid запланировано на август. Кроме того, в ближайшее время откроются ещё четыре новых отдела: FixZone, Black Bunny, ELIS и Stockmann.





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