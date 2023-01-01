Алёна Бронникова Пермский торговый центр анонсировал открытие новых магазинов в августе В «Планете» откроются четыре новых отдела Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Планета»

Константин Долгановский

В августе в торгово-развлекательном центре «Планета» запланировано открытие четырёх новых отделов. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе ТРЦ.

Речь идёт о магазине фиксированных низких цен FixZone, единственной в Перми кофейни Black Bunny и о магазинах одежды ELIS и Crockid. Точные даты начала работы отделов будут известны позже.

Судя по информации на официальной странице сообщества в Перми на сайте ВКонтакте, открытие FixZone состоится 5 августа. Покупателей ждут призы и подарки. В магазине можно приобрести аксессуары, в том числе для телефонов и автомобилей, канцелярские товары, косметику и детские игрушки.

Crockid — бренд одежды из органического хлопка для детей от 0 до 12 лет. На российском рынке и в странах СНГ он представлен более 20 лет. Магазин предлагает верхнюю, школьную, спортивную, повседневную и праздничную одежду. Группа компаний «Крокид» объединяет три бренда: Crockid для детей, CUBBY для подростков и VERY NEAT для женщин, в целом — 90 фирменных магазинов. В Перми сейчас бренд представлен в трёх ТЦ: «Семья», «СпешиLove» и «Столица».

Магазин женской одежды ELIS — федеральный бренд с многолетней историей. Объединяет два направления женской одежды — ELIS и LALIS и одно мужское — 20th LINE. Компания открыла свой первый фирменный магазин в 1993 году. Она представлена в 100 городах России и насчитывает более 240 магазинов. В Перми на данный момент открыты четыре магазина ELIS и один — 20th LINE.

Кроме того, в августе-сентябре в «Планете» откроется первый в Перми магазин финского бренда Stockmann. Отдел появится на месте ушедшего H&M.





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