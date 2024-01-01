Максим Артамонов По решению Генпрокуратуры заблокирован аккаунт опального экс-депутата из Перми Сам Сергей Медведев больше двух недель находится за пределами России Поделиться Твитнуть

Фото: страница Сергея Медведева ВКонтакте

Генпрокуратура РФ 29 января без объяснения причин заблокировала страницу опального депутата Пермской городской думы Сергея Медведева ВКонтакте. Сейчас доступ к его странице в России ограничен.

«Я удивлён, почему так долго не могли заблокировать — в стране коррозия разъела не только трубы», — рассказал политик «Новому компаньону».

Сергей Медведев уже завёл новый аккаунт в соцсети.

Ранее на пленарке Пермской городской думы, которая состоялась 23 января, депутаты единогласно поддержали решение о досрочном прекращении полномочий депутата Сергея Медведева, а 30 января по решению крайкома КПРФ его мандат был передан Алексею Мехоношину. Это решение должна утвердить территориальная избирательная комиссия.

Почти за две недели до этого Медведев был исключён из КПРФ. Поводом для исключения стал пост депутата в социальных сетях от 31 декабря, в котором он резко раскритиковал СВО и призвал к прекращению боевых действий. Медведев покинул Россию. Сейчас он находится в Грузии. Он записал видеообращение к депутатам, которые лишили его мандата, и публично опроверг, что писал какое-либо заявление о выходе из фракции - именно это было заявлено как основание для лишения мандата.

Серия блокировок страниц общественных и политических активистов из Перми началась в 2022 году. Одним из первых (20 мая 2022 года) был заблокирован аккаунт ВКонтакте градозащитника Дениса Галицкого. До этого, 29 марта, к нему пришли трое полицейских в штатском и вручили повестку, предложив выбрать время явки. Полицейские сказали, что нужно явиться для составления протокола по 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ»).

В тот же день из-за постов с критикой спецоперации без своего аккаунта остался основатель благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям «Дедморозим» Дмитрий Жебелев. В апреле того же года Жебелев выходил на одиночный пацифистский пикет, за который Дзержинский районный суд Перми оштрафовал его на 30 тыс. руб. В суде посчитали, что пикет дискредитирует Вооружённые силы РФ. В августе прошлого года суд обязал Роскомнадзор разблокировать страницу общественника, но этого до сих пор не произошло.

В ходе суда чиновник из РКН сослался на то, что у ведомства «нет технической возможности для разблокировки». Поэтому Жебелеву просто предложили обратить внимание на пользовательское соглашение социальной сети. Эти доводы суд счёл несостоятельными.

Рекордсменом по блокировке стал политик, бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Константин Окунев. К его странице ограничивали доступ пять раз: три раза Генпрокуратура, два — администрация социальной сети. Адвокаты подавали несколько жалоб на эти действия в Мосгорсуд. Однако, по словам Окунева, жалобы были потеряны в суде. Впервые он лишился страницы ВКонтакте в мае 2022 года, через два месяца после начала российской спецоперации.

Одной из последних под блокировку попала общественная активистка Алёна Подлесных. Доступ к её аккаунту ВКонтакте был ограничен 20 января 2023 года.

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