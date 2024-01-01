Максим Артамонов Место опального депутата от КПРФ в думе Перми занял Алексей Мехоношин Он работает помощником Ксении Айтаковой в краевом парламенте Поделиться Твитнуть

Фото: Страница Алексея Механошина в соцсети Одноклассники

Мандат депутата Пермской городской думы Сергея Медведева перешёл Алексею Мехоношину. Как сообщили источники «Нового компаньона», такое решение принято 29 января на бюро краевого комитета КПРФ. Это подтвердла руководитель крайкома Ксения Айтакова.

В 2021 году он выдвигал свою кандидатуру от КПРФ в Пермскую городскую думу.

Алексей Мехоношин родился в Перми. Ему 36 лет, он член КПРФ.

С августа 2006 года работает на станции «Пермь Сортировочная» ОАО «РЖД» осмотрщиком-ремонтником вагонов.

В 2014 году получил высшее образование в Екатеринбурге — учился в Уральском государственном университете путей сообщения. Работает помощником руководителя крайкома КПРФ, депутата заксобрания Прикамья Ксении Айтаковой.

Он женат, воспитывает ребёнка.

Как ранее писал «Новый компаньон», на пленарке Пермской городской думы 23 января депутаты единогласно поддержали решение о досрочном прекращении полномочий депутата Сергея Медведева.

Почти за две недели до этого Сергей Медведев был исключён из КПРФ. Поводом для исключения стал пост депутата в социальных сетях от 31 декабря, в котором он резко раскритиковал СВО и призвал к прекращению боевых действий. Медведев покинул Россию. Сейчас он находится в Грузии.

После заседания в гордуме Медведев записал видеообращение к депутатам, лишившим его мандата, в котором публично опроверг, что писал какое-либо заявление о выходе из фракции.

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