Максим Артамонов Депутата Пермской городской думы от КПРФ Сергея Медведева исключили из фракции Ранее его лишили членства в партии Поделиться Твитнуть

Фото: Сергей Медведев

Как рассказала «Новому компаньону» руководитель Пермского краевого комитета КПРФ Ксения Айтакова, депутата Пермской городской думы Сергея Медведева исключили из партии 11 января.

Сегодня, 13 января, его также исключили из фракции КПРФ в Пермской городской думе.

На нашим данным, заявление крайкома КПРФ поддержал другой депутат гордумы от этой партии — Геннадий Сторожев. Он посчитал это заявление «адекватным курсу ЦК КПРФ».

«Дальше пусть работают компетентные органы», — сказала Айтакова.

Отметим, «Новый компаньон» запросил у руководителя регионального отделения КПРФ комментарий вечером 11 января, когда Медведева вызвали в крайком партии, чтобы принудить написать заявление о выходе из партии и сложении депутатских полномочий. Он согласился это сделать, но лишь в том случае, если будут соблюдены уставные нормы, когда исключение будет происходить публично, во время организованного собрания первичного отделения или бюро крайкома.

Поводом стал его пост в соцсети ВКонтакте, опубликованный 31 декабря 2023 года, в котором он раскритиковал российскую спецоперацию и высказался за её прекращение.

Фактически исключение Медведева произошло в его отсутствие.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.