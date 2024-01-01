Максим Артамонов В Перми депутата Сергея Медведева из-за критики СВО «попросили» выйти из КПРФ Сам парламентарий пока отказался писать заявление о выходе из партии и сложении депутатских полномочий Поделиться Твитнуть

Фото: страница Сергея Медведева в соцсети ВКонтакте

Депутата Пермской городской думы от КПРФ Сергея Медведева сегодня вечером срочно вызвали в крайком, где попросили написать заявление о выходе из партии и сложении полномочий. Об этом «Новому компаньону» сообщил сам депутат.

Он рассказал, что на встрече присутствовали руководитель Пермского краевого отделения КПРФ Ксения Айтакова, а также руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Пермского края Анна Баранова и депутат Пермской городской думы Илья Власов.

Медведев согласился написать заявление о выходе из партии и сложении с себя полномочий только при условии, что будет соблюдена процедура исключения. То есть организовано собрание.

По словам депутата, Ксения Айтакова утверждала, что если он не подпишет заявление, то эта ситуация негативно скажется на КПРФ. На момент написания новости оперативно получить комментарий Айтаковой не удалось.

В итоге в срочном порядке было организовано собрание, но к тому времени Сергей Медведев уже ушёл.

Напомним, 11 января Пермская городская дума направила официальные обращения в партию КПРФ, а также правоохранительные органы Прикамья с просьбой дать политическую и правовую оценку записи Медведева, которую он опубликовал в своём аккаунте в соцсети ВКонтакте.

В нём Сергей Медведев рассказал, что не празднует Новый год из-за боевых действий на Украине, которые идут в рамках специальной военной операции, и призвал к прекращению СВО.

Сейчас профиль Сергея Медведева ВКонтакте закрыт. Записи доступны для чтения и комментирования только подписчикам и друзьям депутата.

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