Гордума Перми обратилась в правоохранительные органы на депутата Сергея Медведева Он будто бы разместил антивоенный пост на своей странице в соцсетях Поделиться Твитнуть

Сергей Медведев

v-kurse.ru

Пермская городская дума в четверг, 11 января, подготовила и направила официальные обращения в партию КПРФ, а также правоохранительные органы Прикамья с просьбой дать политическую и правовую оценку записи депутата гордумы от фракции КПРФ Сергея Медведева, якобы оставленную им накануне Нового года в соцсети Вконтакте. Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ-Прикамье».

Скриншоты поста депутата появились сегодня в различных пермских telegram-каналах. В нём Сергей Медведев подверг резкой критике специальную военную операцию на Украине и призвал к прекращению войны.

«Думу беспокоят такие заявления», — прокомментировали в пресс-службе гордумы.

Страница Сергея Медведева в соцсети Вконтакте является закрытой. Записи доступны для чтения и комментирования только подписчикам депутата. На страницу Медведева подписано 7044 человека.

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