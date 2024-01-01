Максим Артамонов В Перми депутата гордумы от КПРФ Сергея Медведева лишили полномочий За это решение проголосовали все присутствующие на пленарном заседании 33 человека Поделиться Твитнуть

Фото: страница Сергея Медведева в соцсети ВКонтакте

Депутаты Пермской городской думы единогласно поддержали решение о досрочном прекращении полномочий депутата Сергея Медведева. Также он исключён из фракции КПРФ.

За это решение проголосовали все присутствующие на пленарном заседании 33 человека.

Вопрос изменения состава фракции в повестку дня пленарки внёс руководитель фракции КПРФ Илья Власов. Выступая с докладом, он пояснил, что во фракцию КПРФ при Пермской городской думе поступило заявление депутата Медведева о выходе из фракции. На заседании фракции 13 января этого года его заявление было рассмотрено и удовлетворено. Сам Сергей Медведев говорит, что это не соответствует действительности, и отрицает факт написания заявления.

Власов сослался на ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления». Согласно этому закону, основанием для прекращения полномочий для депутата, избранного по партийным спискам, является его личное заявление. Присутствующий на заседании прокурор Перми Егор Шмырин подтвердил это.

Во время обсуждения слово попросила депутат Ирина Горбунова.

«Я хотела бы поблагодарить коллег из коммунистической партии за принятие беспрецедентных решений не только от себя лично, но и от педагогов и директоров школ города Перми, также от ТОСов многочисленных города Перми. Я считаю, что как раз эти решения коллег позволят нам принять сегодня решение, которое должно было давно состояться», — сказала Горбунова, у которой с Медведевым давний конфликт***.

Подводя итог, спикер гордумы Дмитрий Малютин заявил, что принятие этого решения он считает «важным и актуальным».

«Не может быть депутатом человек, не поддерживающий идеологию нашего государства. Сегодня как никогда важна наша общая сплочённость и нацеленность на достижение целей, определённых руководством страны. Убеждён в том, что лишение полномочий депутата Пермской городской думы Медведева Сергея Юрьевича — справедливое решение», — заявил Малютин.

Депутат добавил, что если в действиях Медведева «надзорными или правоохранительными органами будут выявлены нарушения уголовного законодательства», то он «должен быть привлечён и к другим видам ответственности».

Как ранее писал «Новый компаньон», в январе Сергей Медведев был исключён из КПРФ и покинул территорию России. Сейчас он находится в Грузии. Поводом для исключения из КПРФ стал его пост ВКонтакте, опубликованный 31 декабря прошлого года. В нём депутат осудил российскую спецоперацию, которая проводится на территории Украины.

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В 2020 году Сергей Медведев опубликовал на ютубе видеообращение, в котором рассказал о поборах в лицее №9, где учился его сын-третьеклассник. Директором лицея на тот момент была депутат Пермской городской думы Ирина Горбунова. По словам пермяка, руководство образовательного учреждения заставляло родителей покупать за свой счёт учебники по математике, которые находились в школьной библиотеке. Медведев отказался это делать, за что его ребёнку учителя якобы начали ставить плохие оценки.

Сергей Медведев рассказал о ситуации региональным и федеральным СМИ. После этого проверку в лицее проводили департамент образования, Следственный комитет и прокуратура, но не нашли серьёзных нарушений. На время проверки Ирину Горбунову отстранили от должности, однако вскоре она вернулась в руководство лицея.

В 2021 году Сергей Медведев выдвинул свою кандидатуру в депутаты Пермской городской думы по одномандатному округу, где избиралась Ирина Горбунова. В ходе предвыборной кампании неизвестные прокололи колёса его автомобиля, на Медведева поступали иски от конкурентов. В итоге Сергей Медведев проиграл Ирине Горбуновой, однако был избран в городской парламент по спискам КПРФ.

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