Максим Артамонов Пермская гордума 23 января рассмотрит вопрос о статусе депутата Сергея Медведева Его хотят исключить из фракции КПРФ Поделиться Твитнуть

Фото: Сергей Медведев

Сегодня в ходе пленарного заседания Пермской городской думы руководитель фракции КПРФ Илья Власов внёс в повестку вопрос изменения состава фракции. В частности, сегодняшним решением депутаты гордумы могут досрочно прекратить полномочия депутата Сергея Медведева, которого исключили из КПРФ 11 января.

С докладом об изменениях в составе фракции выступил сам Власов. Парламентарии рассмотрят эту тему 12-м вопросом — в конце пленарного заседания.

Как ранее писал «Новый компаньон», в январе Сергей Медведев покинул территорию России. Сейчас он находится в Грузии.

Поводом для исключения из КПРФ стал его пост ВКонтакте, опубликованный 31 декабря прошлого года. В нём депутат осудил российскую спецоперацию, которая проводится на территории Украины. На эту запись 11 января обратили внимание местные telegram-каналы и обрушились с критикой на парламентария, а гордума в тот же день оперативно направила запрос в правоохранительные органы. После этого Медведева вызвали в крайком на «проработку» и потребовали написать заявление о выходе из партии.

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