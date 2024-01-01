Максим Артамонов
Пермская гордума 23 января рассмотрит вопрос о статусе депутата Сергея Медведева
Его хотят исключить из фракции КПРФ
Сегодня в ходе пленарного заседания Пермской городской думы руководитель фракции КПРФ Илья Власов внёс в повестку вопрос изменения состава фракции. В частности, сегодняшним решением депутаты гордумы могут досрочно прекратить полномочия депутата Сергея Медведева, которого исключили из КПРФ 11 января.
С докладом об изменениях в составе фракции выступил сам Власов. Парламентарии рассмотрят эту тему 12-м вопросом — в конце пленарного заседания.
Как ранее писал «Новый компаньон», в январе Сергей Медведев покинул территорию России. Сейчас он находится в Грузии.
Поводом для исключения из КПРФ стал его пост ВКонтакте, опубликованный 31 декабря прошлого года. В нём депутат осудил российскую спецоперацию, которая проводится на территории Украины. На эту запись 11 января обратили внимание местные telegram-каналы и обрушились с критикой на парламентария, а гордума в тот же день оперативно направила запрос в правоохранительные органы. После этого Медведева вызвали в крайком на «проработку» и потребовали написать заявление о выходе из партии.
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