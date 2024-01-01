Максим Артамонов Критиковавший СВО депутат из Перми Сергей Медведев уехал в Грузию Он дал первое интервью после отъезда из РФ Поделиться Твитнуть

Фото: страница Сергея Медведева в соцсети ВКонтакте

Депутат Пермской городской думы Сергей Медведев, который в январе покинул территорию России, дал интервью телеканалу «Настоящее время» (внесён Минюстом в реестр СМИ-иноагентов). Соответствующий пост с видео он опубликовал на своей странице ВКонтакте. Это его первое интервью с тех пор, как он покинул пределы России.

Депутат рассказал о причинах отъезда из страны на фоне критики СВО и высказался по поводу ситуации в краевом комитете КПРФ и о партии в целом.

Парламентарий пояснил, что в феврале 2022 года, когда была объявлена спецоперация он сразу выступил с критикой такого решения федеральных властей. За это в КПРФ его призвали к партийной дисциплине (эта партия поддерживает СВО).

Как ранее писал «Новый компаньон», Сергея Медведева исключили из партии 11 января 2024 года, а 13 января — из фракции КПРФ в Пермской городской думе. Поводом стал его пост ВКонтакте, опубликованный 31 декабря прошлого года. В нём депутат осудил российскую спецоперацию, которая проводится на территории Украины. На эту запись 11 января обратили внимание местные telegram-каналы и обрушились с критикой на парламентария, а гордума в тот же день оперативно направила запрос в правоохранительные органы. После этого Медведева вызвали в крайком на «проработку» и потребовали написать заявление о выходе из партии.

Через два дня, 13 января, он уехал в Казахстан, а затем в Грузию.

По словам Медведева, пока он не планирует менять место жительства. На вопрос, когда вернётся, он ответил, что «всё будет зависеть от обстоятельств». В самой Грузии он продолжит заниматься политической деятельностью.

В интервью «Настоящему времени» Медведев также пояснил, что не знает, возбуждено ли в отношении него административное или уголовное дело, поскольку сейчас находится за пределами России. Некоторые СМИ писали о том, что депутат объявлен в международный розыск (это не соответствует действительности).

Сергей Медведев был избран в Пермскую городскую думу по партийным спискам КПРФ в 2021 году. Он входил во фракцию КПРФ в городском парламенте и в комитет по социальной политике.

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