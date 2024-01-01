Максим Артамонов Депутат гордумы Перми Сергей Медведев выехал из России Из-за поста в соцсети против спецоперации его исключили из КПРФ и фракции в городском парламенте Поделиться Твитнуть

Фото: страница Сергея Медведева в соцсети ВКонтакте

Как стало известно «Новому компаньону», депутат Пермской городской думы Сергей Медведев уже находится за пределами РФ. Информацию об этом нашему изданию сообщили несколько источников, близких к партии, и только что подтвердил сам Медведев. При этом он не стал говорить, в какую страну выехал.

«Как будет происходить процедура лишения меня мандата (депутата гордумы — ред.), я на данный момент не знаю. Следующий по списку — Кирилл Мазин. Возможно, разыграют ещё какой-либо кейс — как говорится, «неисповедимы пути Господни», — пояснил он.

Как следует из открытых источников, Кирилл Мазин в 2004 году окончил Пермский военный институт внутренних войск МВД России. У него была судимость за мошенничество (погашена в 2018 году). В 2021 году он участвовал в выборах в депутаты Пермской городской думы по спискам КПРФ.

«Новый компаньон» направил запрос в пресс-службу городской думы с просьбой прокомментировать ситуацию с лишением Медведева депутатского мандата. Там сообщили, что соответствующего заявления от КПРФ в документообороте думы пока не зарегистрировано.

Напомним, ранее руководитель Пермского краевого комитета КПРФ Ксения Айтакова сообщила, что Сергея Медведева исключили из партии 11 января, а 13 января его также исключили из фракции КПРФ в Пермской городской думе.

Поводом для исключения стал пост Медведева ВКонтакте, опубликованный 31 декабря прошлого года. В нём парламентарий высказался против российской спецоперации. На эту запись 11 января обратили внимание местные telegram-каналы, а гордума направила запрос в правоохранительные органы. Медведева вызвали в крайком.

Сергей Медведев был избран депутатом Пермской городской думы в 2021 году по партийным спискам КПРФ. Руководит фракцией партии в городском парламенте депутат Илья Власов.

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