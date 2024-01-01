Максим Артамонов Сергей Медведев записал видеообращение к депутатам Пермской гордумы, лишивших его мандата Он сообщил, что не писал никаких заявлений о выходе из фракции КПРФ Поделиться Твитнуть

Сергей Медведев

v-kurse.ru

Депутат Пермской городской думы Сергей Медведев, который сейчас находится в Грузии, рассказал, что не подписывал документы о выходе из фракции КПРФ в городском парламенте. Депутат записал видеообращение к коллегам, которые сегодня приняли решение о досрочном сложении его полномочий. Видео размещено на его личной странице в соцсети Вконтакте.

«Ни одного документа я не подписывал. Нет никаких документов», — сказал Медведев.

Как ранее писал «Новый компаньон», на сегодняшней пленарке Пермской городской думы депутаты единогласно поддержали решение о досрочном прекращении полномочий депутата Сергея Медведева.

В начале пленарки руководитель фракции КПРФ Илья Власов попросил рассмотреть вопрос об изменении в составе фракции, а в конце заседания выступил с докладом. При этом он заявил, что Медведев исключается на основании его же заявления.

Напомним, в январе Сергей Медведев был исключён из КПРФ и покинул России. Сейчас он находится в Грузии. Поводом для исключения из КПРФ стал его пост ВКонтакте, опубликованный 31 декабря прошлого года. В нём депутат осудил российскую спецоперацию, которая проводится на территории Украины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.