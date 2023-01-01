Максим Артамонов В Перми суд обязал РКН разблокировать страницу Дмитрия Жебелева «ВКонтакте» Соцсети общественника заблокированы больше года Поделиться Твитнуть

Иван Петров

По решению Дзержинского районного суда, страница основателя пермского благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям «Дедморозим» Дмитрия Жебелева должна быть разблокирована. Об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на активиста.

Дмитрий Жебелев пояснил, что подал в суд иск о признании незаконным бездействия Роскомнадзора, который не принимает мер для восстановления его доступа к странице во «Вконтакте». Однако чиновник из РКН сослался на то, что у ведомства нет технической возможности для разблокировки, и поэтому Жебелеву просто предложили обратить внимание на пользовательское соглашение социальной сети. Эти доводы суд счёт несостоятельными.

Основатель «Дедморозим» рассказал, что изначально был уверен в своей правоте, и поэтому ждал положительного решения суда.

В беседе с «Новым компаньоном» Дмитрий Жебелев пояснил, что это только решение о разблокировке суд первой инстанции принял на прошлой неделе, но когда фактически разблокируют его страницу остаётся неизвестным.

«Его [решение] ещё могут обжаловать. А если нет, то попытаться не исполнять настолько долго, насколько это возможно. Думаю, так и будут делать — тянуть. Потому что ответчики не знают, как исполнить решение — блокировать без суда их научили, а научить разблокировать — забыли», — пояснил он.

Дмитрий Жебелев также добавил, что сумел выиграть суд благодаря в том числе градозащитнику Денису Галицкому — «он и пример подал, и всё оформить помог». Страницу Галицкого также должны разблокировать по решению суда, но пока этого не произошло.

Напомним, аккаунт Дмитрия Жебелева ВКонтакте стал недоступен на территории РФ по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 20 мая 2022 года из-за антивоенных постов в соцсети. Ранее, в апреле того же года, Дзержинский районный суд Перми оштрафовал его на 30 тыс. руб. за действия, признанные дискредитирующими Вооружённые силы РФ. Жебелев выходил на одиночный пацифистский пикет.

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