Страницу руководителя фонда «Дедморозим» заблокировали Аккаунт Дмитрия Жебелева в соцсети закрыт по требованию Генпрокуратуры Поделиться Твитнуть

Дмитрий Жебелев / фото из telegram-канала

Аккаунт руководителя фонда «Дедморозим» Дмитрия Жебелева ВКонтакте заблокирован. Сообщается, что он недоступен на территории РФ по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 20 мая 2022 года.

Накануне стало известно, что Дмитрия Жебелева снова оштрафуют на 30 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ в публикациях в соцсети. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Жебелев также добавил, что решение будет оспариваться.

Напомним, 8 апреля в Дзержинском райсуде Перми Дмитрия Жебелева уже штрафовали на 30 тыс. руб. за действия, признанные дискредитирующими Вооружённые силы РФ. Речь идёт об одиночном пикете 6 марта. Тогда учредитель фонда вышел на улицу с плакатом.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.