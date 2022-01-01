Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Учредитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев оштрафован на 30 тыс. рублей Он намерен обжаловать решение суда Поделиться Твитнуть

Дмитрий Жебелев

Константин Долгановский

В Дзержинском районном суде Перми 8 апреля состоялось заседание по поводу одиночного пикета, который учредитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев провёл 6 марта. Он вышел на улицу Перми с плакатом. Суд признал эти действия дискредитирующими Вооружённые силы РФ и оштрафовал активиста на 30 тыс. руб.

Дмитрий Жебелев свою вину не признал. Как он пояснил «Новому компаньону», он будет обжаловать судебное решение и продолжит свою обычную деятельность.

«Решение суда не повлияет на мои мнения и на словарный запас, с помощью которого я буду это мнение выражать», — заявил Жебелев. Учредитель благотворительного фонда назвал себя «супероптимистом», который верит, что сможет добиться справедливости.

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