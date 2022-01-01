Елена Синица
Дмитрия Жебелева ещё раз оштрафуют за дискредитацию ВС РФ
Размер штрафа — 30 тыс. руб.
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Главу фонда «Дедморозим» Дмитрия Жебелева снова оштрафуют на 30 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
«Теперь за три текста с цитатами чиновников и данными официальных органов о числе погибших в Украине мирных жителей, включая детей, количестве беженцев и убитых солдат», — написал Жебелев.
Дмитрий Жебелев также добавил, что решение будет оспариваться.
Напомним, 8 апреля в Дзержинском райсуде Перми Дмитрия Жебелева уже штрафовали на 30 тыс. руб. за действия, признанные дискредитирующими Вооружённые силы РФ. Речь идёт об одиночном пикете 6 марта. Тогда учредитель фонда вышел на улицу с плакатом.
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