Максим Артамонов Экс-депутата ЗС Константина Окунева в седьмой раз вызвали в суд Заседание назначено на 2 мая в Дзержинском районном суде Поделиться Твитнуть

Константин Окунев

Константин Долгановский

Бывшего депутата Заксобрания Пермского края, оппозиционера Константина Окунева вызвали в суд в связи с административным правонарушением по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Заседание по делу состоится 2 мая. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсетях.

Поводом стал пост Окунева, в котором он высказался о главе государства. Это уже седьмой протокол, составленный в отношении оппозиционного политика. Об этом протоколе Окунев сообщал в начале марта. Тогда его обязали явиться в прокуратуру Дзержинского района Перми.

Как пояснял сам экс-депутат, первые пять протоколов были составлены полицией по материалам, «подготовленным центром Э». На тот момент пятый протокол оспаривался в краевом суде, шестой рассматривался в первой инстанции, в Дзержинском суде.

Напомним, в 2022 году Дзержинский суд Перми рассмотрел пять административных дел в отношении Окунева, возбуждённых за неуважение к власти, дискредитацию использования ВС России, использование фотографии с нацистской символикой. По всем эпизодам Окунев признан виновным и оштрафован в общей сложности на 268 тыс. руб. Все штрафы оплачены.

В конце прошлого года в отношении Окунева прокурор Дзержинского района Перми возбудил дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ. Претензии правоохранителей вызвали посты в соцсети, размещённые политиком в августе, сентябре и октябре прошлого года, в которых он высказывал своё мнение по поводу СВО и электората президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, у Окунева несколько раз блокировали страницу ВКонтакте.

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