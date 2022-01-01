Пермского оппозиционера Константина Окунева будут судить за возбуждение ненависти Прокуратура возбудила против политика еще одно дело об административном правонарушении Поделиться Твитнуть

Фото: Константин Долгановский

В отношении бывшего депутата Заксобрания Пермского края, оппозиционера Константина Окунева 23 декабря прокурором Дзержинского района Перми возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Окунев опубликовал скан постановления на своей странице ВКонтакте.

Претензии правоохранительных органов на этот раз вызвали посты в соцсети, размещённые политиком в августе, сентябре и октябре, в которых он высказывал свое мнение по поводу СВО и электората президента РФ Владимира Путина.

Слушания пройдут в Дзержинском райсуде Перми.

Напомним, в этом году Дзержинский суд рассмотрел уже пять административных дел в отношении Окунева, возбуждённых за неуважение к власти, дискредитацию использования ВС России, использование фотографии с нацистской символикой. По всем эпизодам Окунев признан виновным и оштрафован в общей сложности на 268 тыс. руб.

Кроме того, у Окунева несколько раз блокировали страницу ВКонтакте.

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