Максим Артамонов Константин Окунев получил повестку из прокуратуры Дзержинского района Оппозиционного политика вызвали для составления протокола Поделиться Твитнуть

Константин Окунев

Константин Долгановский

В отношении бывшего депутата Заксобрания Пермского края, оппозиционера Константина Окунева снова могут составить протокол об административном правонарушении. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Как следует из повестки, дело в отношении политика заведено по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Также в документе говорится, что Окунева обязали явиться в прокуратуру Дзержинского района Перми 14 марта. Там он должен дать объяснения по поводу публикации от 22 октября 2022 года. В этом посте Окунев нелицеприятно отозвался о российском президенте, полагают в прокуратуре.

«7-й протокол, пока ещё не составлен, но, исходя из практики последних нескольких лет, обязательно будет[...] Снова, 2-й протокол подряд, прокуратура Дзержинского района. Напомню, что 5 первых протоколов были составлены полицией по материалам, подготовленным центром Э», — написал Окунев, приложив фотографию повестки.

Как рассказал «Новому компаньону» Константин Окунев, четыре первых протокола вступили в силу, но в данный момент обжалуются в кассации и Верховном суде РФ. Штраф по ним составил 117 тыс. руб.

«Пятый протокол оспаривается в краевом суде, дата пока не назначена. По нему штраф — 150 тыс. руб. Шестой рассматривается в первой инстанции, в Дзержинском суде. Заседание по нему отложено до середины марта», — пояснил политик.

Напомним, в прошлом году Дзержинский суд рассмотрел пять административных дел в отношении Окунева, возбуждённых за неуважение к власти, дискредитацию использования ВС России, использование фотографии с нацистской символикой. По всем эпизодам Окунев признан виновным и оштрафован в общей сложности на 268 тыс. руб.

В конце 2022 года в отношении Окунева прокурор Дзержинского района Перми возбудил дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Претензии правоохранительных органов вызвали посты в соцсети, размещённые политиком в августе, сентябре и октябре прошлого года, в которых он высказывал свое мнение по поводу СВО и электората президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, у Окунева несколько раз блокировали страницу ВКонтакте.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.