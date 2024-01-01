Алёна Бронникова Комиссия по ПЗЗ отказалась превращать Сад Соловьёв в Перми в зону застройки С такой инициативой выступили собственники кооператива «Искра» Поделиться Твитнуть

Сад соловьёв

Архив ИД «Компаньон»

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки Пермского ГО (ПЗЗ) повторно рассмотрела заявление о смене территориального зонирования земельных участков в садоводческом кооперативе №1 «Искра» в Мотовилихинском районе г. Перми. Значительная часть рассматриваемой территории находится в границах экопарка «Сад соловьёв у речки Уинки».

Заявление поступило от шести владельцев 35 земельных участков кооператива. Они предложили изменить установленную зону парков Р-1 на зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2, которая позволяет вести застройку территорий, в том числе жилья.

Ранее в ведомство уже поступало данное предложение, но, в связи с отсутствием обоснований изменения зонирования, а также данных по обеспеченности социальными объектами, было отклонено. Отказ был оспорен в суде, и комиссию обязали рассмотреть заявление повторно. Однако члены комиссии вновь отклонили предложение: заявители так и не представили обоснование смены зонирования.

Напомним, в 2022 году Группа компаний ПМД получила разрешение на строительство жилого дома около Сада соловьёв по ул. Уинской, 2, рядом с кооперативом «Искра». Территория участка находилась в зоне парков Р-1, на протяжении четырёх лет городские власти блокировали сооружение жилого дома, жители и активисты выступали против застройки участка.

В качестве компромисса с группой экоактивистов застройщик предложил благоустроить прилегающий к Уинке муниципальный участок и соорудить вдоль него кромочную дорогу. В июне того года минимущества сообщило об отмене документации, разрешающей застройку территории экопарка. Согласно внесённым изменениям в Генплан Перми, там была предусмотрена зона общественной и рекреационной инфраструктуры.

Однако в начале ноября стало известно, что краевые власти приняли постановление о смене территориального зонирования по ул. Уинской, 2 на Ц-2, а в декабре выдали разрешение на строительство. Сейчас по данному адресу возводится 16-этажный «Дом у сада».

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