Екатерина Артёмова Власти Пермского края хотят установить размер платы за проезд по платным дорогам Соответствующими полномочиями планируется наделить региональное правительство Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внёс на рассмотрение Законодательного собрания региона проект поправок в закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности». Как следует из пояснительной записки, проектом предлагается дополнить перечень полномочий краевого правительства полномочиями по установлению размера платы за проезд по платным автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, а также по утверждению порядка взимания этой платы.

В документе поясняется, что внесение изменений в закон необходимо в связи с тем, что в рамках заключённого ранее концессионного соглашения о строительстве и реконструкции моста через Чусовую в регионе предполагается установление платных участков автомобильных дорог.

Концессионное соглашение по Чусовскому мосту было подписано в 2017 году. Концессионером выступило ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК), генподрядчиком — «Стройтрансгаз». Соглашение подразумевало, что рядом со старым мостом построят новый переход, а старый мост затем отреставрируют и снова пустят по нему движение. Возместить свои расходы концессионер планировал за счёт введения платного проезда по мосту.

Новый мост был открыт в конце декабря 2022 года. Однако начало реконструкции старого сильно отстало от графика, а затем работы на объекте были заморожены. Осенью прошлого года краевые власти рассматривали возможность расторжения концессии и планировали завершить проект самостоятельно, отмечая, что в этом случае проезд по мосту может быть бесплатным. В декабре 2023-го губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что соглашение решено пока не расторгать, так как в правительстве региона рассчитывают, что «Стройтрансгаз» всё же закончит работы на объекте.

Согласно заключению Контрольно-счётной палаты Пермского края на проект бюджета региона на 2024-2026 годы, проезд по новому Чусовскому мосту планируется сделать платным с 5 декабря текущего года.

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