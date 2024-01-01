Екатерина Артёмова

Власти Пермского края хотят установить размер платы за проезд по платным дорогам

Соответствующими полномочиями планируется наделить региональное правительство

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новый мост Чусовая 4

  Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внёс на рассмотрение Законодательного собрания региона проект поправок в закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности». Как следует из пояснительной записки, проектом предлагается дополнить перечень полномочий краевого правительства полномочиями по установлению размера платы за проезд по платным автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, а также по утверждению порядка взимания этой платы.

В документе поясняется, что внесение изменений в закон необходимо в связи с тем, что в рамках заключённого ранее концессионного соглашения о строительстве и реконструкции моста через Чусовую в регионе предполагается установление платных участков автомобильных дорог.

Концессионное соглашение по Чусовскому мосту было подписано в 2017 году. Концессионером выступило ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК), генподрядчиком — «Стройтрансгаз». Соглашение подразумевало, что рядом со старым мостом построят новый переход, а старый мост затем отреставрируют и снова пустят по нему движение. Возместить свои расходы концессионер планировал за счёт введения платного проезда по мосту.

Новый мост был открыт в конце декабря 2022 года. Однако начало реконструкции старого сильно отстало от графика, а затем работы на объекте были заморожены. Осенью прошлого года краевые власти рассматривали возможность расторжения концессии и планировали завершить проект самостоятельно, отмечая, что в этом случае проезд по мосту может быть бесплатным. В декабре 2023-го губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что соглашение решено пока не расторгать, так как в правительстве региона рассчитывают, что «Стройтрансгаз» всё же закончит работы на объекте.

Согласно заключению Контрольно-счётной палаты Пермского края на проект бюджета региона на 2024-2026 годы, проезд по новому Чусовскому мосту планируется сделать платным с 5 декабря текущего года.

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