Плату за проезд по новому Чусовскому мосту начнут взимать с декабря 2024 года Поделиться Твитнуть

Согласно заключению Контрольно-счетной палаты к проекту бюджета Пермского края на 2024-2026 годы, проезд по новому Чусовскому мосту станет платным с 5 декабря 2024 года. При этом ввод моста в эксплуатацию после завершении реконструкции старого мостового перехода и подъездных путей с развязками планируется на конец сентября того же года. Информация опубликована на сайте каревого парламента.

Напомним, мост строится по концессионному соглашению между Пермским краем и ООО «ПКК» (аффилировано с компанией «Стройтрансгаз»), подписанному в 2017 году. Оно предусматривает строительство нового моста через Чусовую и реконструкцию расположенного рядом старого моста. Итоговая стоимость всего проекта оценивается в 18,7 млрд рублей. В конце 2022 года по новому мосту открыли движение. В сентябре 2023 года губернатор Пермского края признал, что реконструкция старого Чусовского моста в Перми фактически заморожена.

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