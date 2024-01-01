Алёна Бронникова Осуждённый за стрельбу в ПГНИУ Тимур Бекмансуров оспорит пожизненное заключение Он подал жалобу в Верховный суд РФ Поделиться Твитнуть

Тимур Бекмансуров

Константин Долгановский

В Верховный суд РФ поступила жалоба Тимура Бекмансурова на решение Пермского краевого суда о пожизненном заключении. Информация опубликована в электронной справочной ведомства.

Осуждённый в сентябре 2021 года устроил стрельбу в Пермском госуниверситете. В результате шесть человек погибли, десятки получили ранения.

В конце 2022 года суд приговорил бывшего студента ПГНИУ Тимура Бекмансурова к пожизненному заключению, первые три года он должен провести в тюрьме. Также осуждённый обязан выплатить 25 млн руб. пострадавшим.

Позже Бекмансуров пытался оспорить судебный акт в Четвёртом апелляционном суде общей юрисдикции в Нижнем Новгороде. Адвокат Екатерина Китаева просила смягчить приговор, ссылаясь на то, что её подзащитный якобы пошёл на преступление, чтобы совершить самоубийство. Бекмансуров настаивал на назначении повторной психиатрической экспертизы. Суд отказал в удовлетворении требований и оставил в силе приговор о пожизненном заключении.

В августе Свердловский районный суд рассмотрел иск осуждённого к бюро медико-социальной экспертизы. Он пытался добиться II группы инвалидности для смягчения приговора. Однако специалисты из Свердловской области согласились с выводами своих коллег из Перми. И требования Бекмансурова вновь не были удовлетворены судом.

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