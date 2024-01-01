Максим Артамонов В Перми начали допрашивать свидетелей по делу о гибели пенсионерки, которую загрызли собаки Уголовное дело рассматривается уже третий раз Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Ленинском районном суде Перми начался допрос свидетелей по уголовному делу в отношении сотрудницы управления по экологии и природопользованию администрации Перми Ольги Муравьёвой. Её судят уже в третий раз по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека), хотя уже несколько раз суды разных инстанций выносили оправдательный приговор. Новое рассмотрение началось в суде 27 декабря прошлого года.

Как рассказал «Новому компаньону» адвокат Алексей Бурылов, на данной стадии идёт допрос свидетелей со стороны обвинения. Допрошена потерпевшая (дочь Емельяновой), муж погибшей и некоторые сотрудники управления по экологии и природопользованию.

Сторона защиты не согласна с предъявленным обвинением и считает, что Муравьёва не причастна к совершению преступления. По словам адвоката, во-первых, на момент событий у Муравьёвой отсутствовали должностные инструкции, так как в учреждении по отлову безнадзорных животных (МКУ) шла реорганизация. Во-вторых, начальники управления в соответствии с принципом единоначалия муниципальных служащих освободили Муравьёву от функции регулирования численности безнадзорных животных. При этом контроль со стороны отдела, который возглавляла Муравьёва, за службой по отлову собак заключался лишь в выполнении ими показателей, предусмотренных ведомственной целевой программой по отлову животных. Т.е деньги, переданные из краевого бюджета, доводились до МКУ. При этом все показатели по отлову безнадзорных животных в 2019 и 2020 годах были перевыполнены, в результате чего отсутствует причинно-следственная связь между наступившими событиями и действиями Муравьёвой.

«Разбирательство длится уже на протяжении трёх лет. Я удивляюсь, откуда у Муравьёвой берутся силы защищаться в суде, при этом работать и воспитывать детей. Всё обвинение носит предположительный характер. Так и не установлено, кто напал на Емельянову, и от чьих покусов она умерла — от безнадзорных собак или собак, находящихся на самовыгуле, поскольку в Мотовилихинском районе следственными органами установлено, что собаки на самовыгуле в стае в 2019 году совершали нападение на людей», — рассказал «Новому компаньону» адвокат Бурылов.

В ходе судебного процесса сторона защиты заявляла ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору, поскольку считает, что обвинение не соответствует фактическим обстоятельствам дела, но суд отказал в его удовлетворении.

Уголовное дело в отношении Ольги Муравьёвой было возбуждено после того, как в конце марта 2020 года возле дома по ул. Клыкова, 18 была обнаружена мёртвой 58-летняя пермячка Татьяна Емельянова. На её теле были обнаружены следы укусов. Перед гибелью женщина распивала с подругой спиртное у неё в квартире, а потом пошла домой, хотя подруга предлагала ей остаться. В 23:00 Емельянова шла по безлюдной дороге, расположенной между улицами Смирнова и Клыкова. Именно там было обнаружено её тело.

В июне 2020 года следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ. В середине января 2021-го его передали в суд. Гособвинение настаивало на том, что в полномочия Муравьёвой входило регулирование численности собак. Адвокаты чиновницы (на тот момент — Ольга Бедерсон и Алексей Бурылов), ссылались на то, что следствие не доказало причинно-следственную связь между действиями Муравьёвой и смертью женщины.

В сентябре 2021 года Ленинский районный суд оправдал Муравьёву за отсутствием состава преступления, однако прокуратура не согласилась с этим решением и обжаловала его в краевом суде. Это решение устояло в апелляции, но было отменено кассационным судом. В результате дело было снова направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд. В начале февраля 2022 года этот же суд вновь вынес оправдательный приговор, а в апреле краевой суд оставил решение в силе. После этого прокуратура подала иск в кассацию, и в октябре кассация в Челябинске отменила оправдательный приговор. Дело было вновь отправлено в Ленинский районный суд для рассмотрения в новом составе судей.

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