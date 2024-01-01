В ходе СВО погибли два военнослужащих из Краснокамска Их похоронят 18 января Поделиться Твитнуть

Виктор Смирнов и Евгений Пегашов

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В ходе специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР погибли жители Краснокамска Пермского края рядовые штурмовой роты Виктор Смирнов и Евгений Пегашов. Им было по 59 лет. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу городской администрации ВКонтакте.

Прощание с военнослужащими состоится 18 января в 13:30 в Храме Святой великомученицы Екатерины в Краснокамске.

Местные власти выразили глубокие соболезнования семьям и близким погибших бойцов. Обстоятельства гибели власти не приводят.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 18 января состоятся похороны ещё трёх погибших в СВО жителей Пермского края. В деревне Лягаево Кочёвского муниципального округа похоронят 49-летнего Михаила Перфильева. В Сиве простятся с 39-летним мобилизованным Андреем Кочиновым, а в Кудымкаре — с 37-летним мобилизованным Максимом Долдиным.

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