В ходе СВО погиб 49-летний житель Прикамья Михаил Перфирьев Похоронят бойца в деревне Лягаево 18 января Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе специальной военной операции 6 декабря 2023 года при выполнении боевых задач на территории Украины, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики погиб житель Кочёвского муниципального округа Михаил Перфильев, 1974 г.р. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Попрощаться с бойцом можно 18 января в клубе д. Лягаево с 13.30.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 18 января состоятся похороны погибшего в специальной военной операции 39-летнего мобилизованного жителя Сивинского округа Прикамья Андрея Кочинова. Прощание будет организовано в Сивинском ЦКД с 12.00. В тот же день в Кудымкаре пройдут похороны ещё одного участника СВО 37-летнего мобилизованного Максима Долдина. По данным местных властей, он погиб на территории ДНР 2 декабря.

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