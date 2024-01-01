Погибшего в СВО мобилизованного жителя Прикамья Андрея Кочинова похоронят 18 января О дате прощания сообщили власти Сивинского муниципального округа Поделиться Твитнуть

Андрей Кочинов

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Похороны погибшего в специальной военной операции мобилизованного жителя Сивинского округа Прикамья Андрея Кочинова состоятся 18 января. Об этом сообщили в местной администрации.

Прощание будет организовано в тот же день в Сивинском ЦКД по адресу ул. Советская, 4 с 11:00. Траурный митинг начнётся в 12 часов.

О гибели 39-летнего военнослужащего власти проинформировали ещё неделю назад, отметив, что Кочинова убили в зоне СВО 4 января.

Бойца призвали осенью 2022 года. У него остались жена и дети.

Администрация округа выражает соболезнования родителям, жене, детям и близким погибшего.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 18 января в Кудымкаре состоятся похороны ещё одного участника специальной военной операции 37-летнего мобилизованного Максима Долдина. По данным местных властей, он погиб на территории ДНР 2 декабря.

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