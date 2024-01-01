Максим Артамонов В спецоперации погиб мобилизованный житель Прикамья Максим Долдин Похороны пройдут в Кудымкаре Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Кудымкарского округа

В четверг, 18 января, в Кудымкаре состоятся похороны участника специальной военной операции Максима Долдина. Об этом сообщает администрация Кудымкарского муниципального округа.

По данным местных властей, он погиб на территории ДНР 2 декабря прошлого года. Обстоятельства гибели не разглашаются.

Максим Долдин родился 26 января 1986 года в Кудымкаре. Учился в средней общеобразовательной школе № 3, а в 2002 году поступил в профессиональное училище № 3, где получил специальность «слесарь по ремонту автомобилей». После этого выучился на токаря в профессиональном лицее № 2.

В 2004 году молодого человека призвали на срочную службу в Вооружённые силы РФ. После этого он решил пойти на службу по контракту.

В последнее время Максим Долдин трудился в сфере строительства. В сентябре 2022 года его призвали по мобилизации и направили в зону боевых действий для участия в СВО. Там он и погиб.

У военнослужащего две медали «За воинскую доблесть», I и II степени.

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