Максим Артамонов
В спецоперации погиб мобилизованный житель Прикамья Максим Долдин
Похороны пройдут в Кудымкаре
В четверг, 18 января, в Кудымкаре состоятся похороны участника специальной военной операции Максима Долдина. Об этом сообщает администрация Кудымкарского муниципального округа.
По данным местных властей, он погиб на территории ДНР 2 декабря прошлого года. Обстоятельства гибели не разглашаются.
Максим Долдин родился 26 января 1986 года в Кудымкаре. Учился в средней общеобразовательной школе № 3, а в 2002 году поступил в профессиональное училище № 3, где получил специальность «слесарь по ремонту автомобилей». После этого выучился на токаря в профессиональном лицее № 2.
В 2004 году молодого человека призвали на срочную службу в Вооружённые силы РФ. После этого он решил пойти на службу по контракту.
В последнее время Максим Долдин трудился в сфере строительства. В сентябре 2022 года его призвали по мобилизации и направили в зону боевых действий для участия в СВО. Там он и погиб.
У военнослужащего две медали «За воинскую доблесть», I и II степени.
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