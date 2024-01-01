Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Театры Перми не поедут на «Золотую маску» в Москву Конкурсные показы для жюри состоятся в краевом центре Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Секретариат Союза театральных деятелей РФ отменил показы региональных театров в Москве на фестивале «Золотая маска» нынешнего года. Решение об этом, судя по публикациям, было принято ещё 26 декабря, но сообщение появилось лишь 11 января в телеграм-канале Национальной театральной премии «Золотая маска».

В столичном фестивале примут участие лишь столичные театры, для отсмотра конкурсных спектаклей, поставленных в провинции, жюри будет ездить в командировки по всей России.

Новость вызвала массовую критику среди театральных деятелей: фестиваль «Золотая маска» давал практически единственную возможность для москвичей посмотреть лучшие театральные работы нестоличной России, а для региональных и муниципальных театров — выступить перед столичной публикой. Теперь эта возможность исчезла.

Как уже сообщал «Новый компаньон», в этом году на премию «Золотая маска» номинированы Пермский театр оперы и балета и Театр-Театр. Их график конкурсных показов уже сформирован. Кроме того, в конкурсе участвует постановка Дягилевского фестиваля — «Персефона» Стравинского, но пока неизвестно, где и когда жюри будет её смотреть.

В Театр-Театр жюри премии приедет в середине апреля. 14 апреля его члены будут смотреть «Сонную Лощину» (12+); как пояснили в театре, конкурсный просмотр этого спектакля изначально планировался в Перми: «Сонную лощину» невозможно показывать на других площадках из-за использования нижней машинерии большой сцены.

15 апреля будет показана «Катерина Измайлова» (18+). Этот спектакль жюри должно было смотреть 2 и 3 апреля на сцене Российского академического молодёжного театра (РАМТ). В Театре-Театре сообщили, что, несмотря на отмену конкурсных показов в Москве, театр всё равно повезёт спектакль в РАМТ, но уже в рамках обменных гастролей. Гастрольные показы РАМТа в Перми состоятся 12, 13 и 14 января, анонсы спектаклей есть в «Афише» «Нового компаньона».

В Пермский театр оперы и балета жюри «Маски» приедет три раза.

22 февраля состоится конкурсный показ вечера одноактных балетов «Севагин/Самодуров/Пимонов» (12+), включающего номинированные спектакли «Ultima Thule» и «Арктика» с участием номинантов — прима-балерины Булган Рэнцэндорж и главного дирижёра театра Владимира Ткаченко.

10 апреля будет показана опера Белы Бартока «Замок герцога Синяя Борода» (18+) с участием номинантов — дирижёра Фёдора Леднёва, которого ведущие музыкальные издания уже объявили «дирижёром года», и певцов Наталии Лясковой и Гарри Агаджаняна.

13 апреля жюри будет смотреть оперу Верди «Бал-маскарад» (16+) с участием номинантов — дирижёра Миграна Агаджаняна и певцов Анны Нечаевой, Бориса Рудака и Владислава Сулимского.

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