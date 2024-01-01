Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Особенно плодотворный год… Российские издания подвели музыкальные итоги 2023 года Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермского театра оперы и балета

По традиции, ведущие музыкальные издания подвели итоги концертно-театральной деятельности в 2023 году, и, как всегда, Пермский театр оперы и балета и его проекты упоминаются в этих текстах неоднократно. Особенное внимание вызвали оперы «Бал-маскарад» (16 +) и «Летучий голландец» (16 +).

«Особенно плодотворным год был для Большого театра России, московского театра «Новая опера», Пермского, Нижегородского, Бурятского театров оперы и балета», — пишет «Музыкальное обозрение». — Пермский театр оперы и балета представил «Бал-маскарад» Верди в постановке Владиславса Наставшевса и дирижера Миграна Агаджаняна. Спектакль транслировался на Ютубе, и в высоком качестве спектакля могла убедиться широкая аудитория (более 8000 просмотров).

Два театра — Пермский и «Новая Опера» — осуществили премьеру оперы Вагнера «Летучий голландец» в постановке Константина Богомолова и дирижера Филиппа Чижевского. Первый совместный проект двух театров и продюсеров: директора Новой оперы Александра Гетьмана и программного директора Пермской оперы Дмитрия Ренанского. Спектакль вызвал и бурю негодования, и восторги поклонников режиссера Константина Богомолова и дирижера Филиппа Чижевского».

Пермские меломаны не могут не следить и за успехами Нижегородского театра оперы и балета, который с 2021 года возглавляет «бывший пермский» Алексей Трифонов. В 2023 году постановка Нижегородской оперы «Триумф Времени и Разочарования» (16 +) была представлена на Дягилевском фестивале в Перми.

«Музыкальное обозрение» пишет: «Нижегородский театр оперы и балета с приходом в 2021 году художественного руководителя Алексея Трифонова и главного дирижера Дмитрия Синьковского демонстрирует интенсивную творческую театральную и концертную жизнь: премьеры опер и балетов, концертные программы в зале «Пакгаузы», гастроли в Москве, Санкт-Петербурге, программы музыки ХХ и XXI века».

Ему вторит «Музыкальная жизнь»: «Нижегородский театр оперы и балета имени А.С.Пушкина очевидно набирает обороты. Художественный руководитель Алексей Трифонов с азартом коллекционера собрал под эгидой театра оперных солистов со всей России — теперь у него в труппе Венера Гимадиева, Надежда Павлова, Диляра Идрисова, Наталия Ляскова, Сергей Кузьмин, Сергей Годин, Константин Сучков…

…Лакмусовой бумажкой стало участие в Дягилевском фестивале этим летом в Перми. Амбициозная постановка оратории Генделя «Триумф Времени и Разочарования», осуществленная режиссёром Елизаветой Мороз при участии солистов и оркестра Нижегородского оперного, стала столь же обсуждаема, как и «Персефона» Гусевой — Курентзиса».

Оба издания — «Музыкальная жизнь» и «Музыкальное обозрение» — выбрали в качестве дирижёра года Фёдора Леднёва, который активно работает с Пермским театром оперы и балета.

«Дирижёром года стал Федор Леднёв, — пишет «МузОбоз». — В его репертуаре большое место занимает новая музыка. Леднёв продирижировал операми «Доктор Атом» Джона Адамса на сцене театра «Новая Опера», «Замок герцога Синяя Борода» (18 +) Белы Бартока в Пермском театре оперы и балета, балетом «Золотой ключик» Мечислава Вайнберга в Нижегородском театре оперы и балета, концертными программами».

«Музыкальная жизнь» называет Леднёва артистом года и пишет: «Решительный и страстный в дирижировании, рассудительный и тактичный в общении, Федор Леднёв — амбассадор новой музыки. Дирижирование для него искусство, которому он отдает себя полностью».

Кроме того, в качестве «персон года» «Музыкальное обозрение» называет бывших главных дирижёров Пермского театра оперы и балета Миграна Агаджаняна и Артёма Абашева (за премьеры в Большом театре России), главного хормейстера Пермского театра оперы и балета Екатерину Антоненко, режиссёра-постановщика пермских версий «Евгения Онегина» (12 +) и «Бала-маскарада» Владиславса Наставшевса, дирижёра Филиппа Чижевского — соавтора Константина Богомолова в пермских постановках «Кармен» (18 +) и «Летучего голландца», а также самого Богомолова и художника-постановщика его спектаклей Ларису Ломакину.

В качестве драматурга года издание называет программного директора Пермской оперы Дмитрия Ренанского.

Среди событий года «МуоОбоз» выделяет реконструкцию Большого зала Пермской краевой филармонии.

«Музыкальная жизнь», среди номинаций которой есть несколько очень неформальных, в качестве фейка года называет светскую сплетню о предстоящей женитьбе Теодора Курентзиса:

«В конце прошлого филармонического сезона в светских телеграм-каналах активнейшим образом обмусоливали новость о грядущей свадьбе руководителя оркестра MusicAeterna Теодора Курентзиса. Его избранницей называли Анну Гусеву — режиссера мистерии De temporum fine comoedia, поставленной для Дягилевского фестиваля. Торжество якобы было запланировано на летние месяцы. Представители СМИ осаждали пресс-службу петербургского Дома Радио официальными запросами на этот счет, однако там информацию не подтвердили, но и не опровергли. Личную жизнь маэстро в оркестре не комментируют — не этично.

Теодор Курентзис ранее только единожды состоял в браке — его супругой была прима-балерина Мариинского театра Юлия Махалина».

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