Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Большой зал филармонии в Перми откроется 22 декабря Первым событием в новом зале станет вручение краевых премий в сфере культуры Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Первым публичным событием в Большом зале Пермской филармонии после его реконструкции станет церемония вручения премий Пермского края в сфере культуры за 2022 год. Она назначена на 22 декабря, начало в 19:00.

Примечательно, что ещё накануне, 21 декабря, филармония проводит концерт открытия Рождественского фестиваля в арендованном зале ДК им. Солдатова.

По информации «Нового компаньона», посетители церемонии 22 декабря смогут не только оценить новый интерьер и акустику концертного зала, но и наблюдать работу подъёмного механизма для рояля, который поднимает инструмент прямо на сцену. Отныне большие перестановки на сцене для фортепианных концертов не понадобятся.

Рояль, кстати, тоже приобрели новый.

«Новый компаньон» уже сообщал, что комиссия по присуждению премий Пермского края в сфере культуры представила кандидатуры лауреатов краевому Законодательному собранию. По нашей информации, утверждение кандидатур прошло без эксцессов.

Лауреатами премии Пермского края в сфере культуры стали:

– в номинации «Литература» – автор Максим Дуленцов, дизайнер Светлана Неведомская, издатель Владимир Якушев за фантастический роман «Тайны Вишеры»;

– в номинации «Театр» – режиссёр и художник Владиславс Наставшевс, дирижёр и музыкальный руководитель Михаил Татарников, художник по свету Константин Бинкин, певец Константин Сучков за постановку оперы Чайковского «Евгений Онегин» в Пермском театре оперы и балета;

– в номинации «Музыка» – автор-музыковед Екатерина Каленюк и пианисты Гульназ Гарипова и Лев Бакиров за концертную программу Пермской филармонии «Светлый праздник» в рамках празднования 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова;

– в номинации «Изобразительное искусство» – художник Алексей Мургин за персональную юбилейную выставку «Отражение времени»;

– в номинации «Кино» – художественный руководитель и режиссёр Сергей Меринов и продюсер Андрей Семериков за анимационный сериал «Капризка»;

– в номинации «Сохранение и пропаганда культурного наследия Пермского края» – две премии: издателю Ильдару Маматову, авторам проекта Александру Черных, Ивану Подюкову и Гюльнаре Цыганковой за серию книг «Фольклор народов России»; а также авторам проекта Евгении Шабуровой и Антону Колесникову за проект «Парк эдиакарского периода» в Губахинском городском историко-краеведческом музее;

– в номинации «Проект» (в том числе мультижанровый) в различных видах искусства и творчества – искусствоведы Ольга Старцева (руководитель проекта), Ольга Усанова (координатор проекта), Александра Пестова, Татьяна Сысоева, Ирина Андренко (кураторы выставок) за комплексный юбилейный проект «Навстречу новому столетию», посвящённый 100-летию Пермской художественной галереи;

– в номинации «Детский и(или) молодёжный проект в различных видах искусства и творчества, в том числе для детей (молодёжи) и(или) с участием детей (молодёжи)» – авторы проекта Ульяна Саиранова, Татьяна Галиакберова, Анастасия Ремизова и Наталья Сабаш, а также дизайнер Никита Гойнов за детский выставочно-просветительский проект «Про Льва, который стал писателем…» в Детском музейном центре Пермского краеведческого музея;

– в номинации «Честь и достоинство» (личный вклад в сохранение и развитие культуры и искусства Пермского края) лауреатом стал Валерий Платонов, оперный и симфонический дирижёр, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист Республики Башкортостан, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска».

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