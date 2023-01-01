Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Названы номинанты краевой премии по искусству за 2022 год Лауреатов должны утвердить депутаты Законодательного собрания Поделиться Твитнуть

Комиссия по присуждению премий Пермского края в сфере культуры и искусства предложила на рассмотрение Законодательному собранию Пермского края имена возможных лауреатов премии за 2022 год.

Всего на премию было выдвинуто 38 претендентов, наибольшее их количество в номинации «Сохранение и пропаганда культурного наследия Пермского края» – 14, шесть заявок поступило в номинации «Проект (в том числе мультижанровый) в различных видах искусства и творчества», пять заявок – в номинации «Детский и (или) молодёжный проект в различных видах искусства и творчества, в том числе для детей (молодёжи) и (или) с участием детей (молодёжи)». В номинациях по отдельным видам искусства претендентов гораздо меньше – четыре в номинации «Театр», по два – в номинациях «Литература» и «Музыка», по одному – в номинациях «Изобразительное искусство» и «Кино». В номинации «Инклюзивный проект в различных видах искусства и творчества для лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) с их участием» претендентов не оказалось вовсе.

В номинации «Честь и достоинство» было названо три претендента: дирижёр Валерий Платонов, заведующая Осинским краеведческим музеем Галина Клыкова и директор детской художественной школы Ирина Гришаева.

Изучив работу экспертных групп, комиссия выбрала возможных лауреатов.

В номинации «Литература» – автор Максим Дуленцов, дизайнер Светлана Неведомская, издатель Владимир Якушев за фантастический роман «Тайны Вишеры».

В номинации «Театр» – режиссёр и художник Владиславс Наставшевс, дирижёр и музыкальный руководитель Михаил Татарников, художник по свету Константин Бинкин, певец Константин Сучков за постановку оперы Чайковского «Евгений Онегин» в Пермском театре оперы и балета.

В номинации «Музыка» – автор-музыковед Екатерина Каленюк и пианисты Гульназ Гарипова и Лев Бакиров за концертную программу Пермской филармонии «Светлый праздник» в рамках празднования 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова.

В номинации «Изобразительное искусство» – художник Алексей Мургин за персональную юбилейную выставку «Отражение времени».

В номинации «Кино» – художественный руководитель и режиссёр Сергей Меринов и продюсер Андрей Семериков за анимационный сериал «Капризка».

В номинации «Сохранение и пропаганда культурного наследия Пермского края» было предложено присудить две премии, это стало возможно благодаря тому, что в номинации инклюзивных проектов претендентов не оказалось, таким образом, освободилась одна из десяти премий.

Предложено наградить автора проекта, издателя Ильдар Маматов, авторов проекта Александра Черных, Ивана Подюкова и Гюльнару Цыганкову за серию книг «Фольклор народов России»; а также авторов проекта Евгению Шабурову и Антона Колесникова за проект «Парк эдиакарского периода» в Губахинском городском историко-краеведческом музее.

В номинации «Проект» (в том числе мультижанровый) в различных видах искусства и творчества – искусствоведы Ольга Старцева (руководитель проекта), Ольга Усанова (координатор проекта), Александра Пестова, Татьяна Сысоева, Ирина Андренко (кураторы выставок) за комплексный юбилейный проект «Навстречу новому столетию», посвященный 100-летию Пермской художественной галереи.

В номинации «Детский и (или) молодёжный проект в различных видах искусства и творчества, в том числе для детей (молодёжи) и (или) с участием детей (молодёжи)» – авторы проекта Ульяна Саиранова, Татьяна Галиакберова Анастасия Ремизова и Наталья Сабаш, а также дизайнер Никита Гойнов за детский выставочно-просветительский проект «Про Льва, который стал писателем…» в Детском музейном центре Пермского краеведческого музея.

В номинации «Честь и достоинство» (личный вклад в сохранение и развитие культуры и искусства Пермского края) комиссия предлагает наградить Валерия Платонова, оперного и симфонического дирижёра, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, народного артиста Республики Башкортостан, лауреата Российской национальной театральной премии «Золотая маска».

Выбранные комиссией претенденты на премию станут лауреатами после того, как список рассмотрит Законодательное собрание Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.