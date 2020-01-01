Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Театры в российских регионах возглавили менеджеры с пермским бэкграундом Алексей Трифонов стал худруком Нижегородского театра оперы и балета, а Андрей Попов — директором аналогичного театра в Чувашии Поделиться Поделиться Твитнуть

Андрей Попов

Пермский академический театр оперы и балета

Бывший артист Пермского балета Андрей Попов назначен на должность директора Чувашского государственного театра оперы и балета. Соответствующее распоряжение 10 января подписал председатель правительства Чувашии Олег Николаев. Об этом сообщает «АиФ — Чебоксары».

Как нам пояснили в Пермском театре оперы и балета, Андрей Попов окончил Пермское хореографическое училище в 2003 году и Пермский институт искусства и культуры по специальности «балетмейстер-репетитор» в 2011-м. С 2003 по 2010 год — солист Пермского театра оперы и балета. В его репертуар входили партии Франца в «Коппелии», Зигфрида и Ротбарта в «Лебедином озере», Принца и Короля мышей в «Щелкунчике», Артынова в «Анюте», графа Альберта в «Жизели», а также сольные партии в «Серенаде», Ballet Imperial, «Кончерто барокко» и других балетах.

С 2007 года Попов был приглашённым солистом труппы «Имперский русский балет» и «Академии русско-ирландского балета», с 2010-го — Национального театра Сараево (Босния и Герцеговина). С 2010 по 2012 год — ведущий солист балета в Екатеринбургском академическом театре оперы и балета. С 2011 года — приглашённый балетмейстер-хореограф труппы «Академия русско-ирландского балета», для которой поставил балет «Жизель». В 2012 году вернулся в Пермь, преподавал дуэтный танец в хореографическом училище.

В театре сообщили, что на протяжении всей своей балетной карьеры Андрей Попов проявлял коммерческую жилку: основал студию «Мой балет», организовывал разнообразные гала-концерты и гастроли, для чего основал продюсерскую компанию Russian Academic Ballet в Перми, существующую и поныне.

В менеджерской карьере нового директора театра в Чебоксарах — должность заместителя директора в театре «Балет Бориса Эйфмана» (Санкт-Петербург) и директора в екатеринбургском «ТанцТеатре».

Балетоманам Андрей Попов известен как администратор странички «Русский академический балет» в фейсбуке.

Алексей Трифонов

Facebook

Ранее, 25 декабря 2021 года, появилось известие о том, что художественным руководителем Нижегородского театра оперы и балета стал музыкальный менеджер с пермским бэкграундом Алексей Трифонов. Он сам сообщил об этом в своём фейсбуке.

Алексей Трифонов известен пермякам как соратник Теодора Курентзиса. На протяжении одного сезона он работал в качестве художественного руководителя в Пермской краевой филармонии, затем некоторое время был директором по развитию в Пермском театре оперы и балета. В последние годы он был организатором и арт-директором ряда крупных музыкальных фестивалей в городах России.

Вместе с Алексеем Трифоновым в театр Нижнего Новгорода пришёл новый главный дирижёр — Дмитрий Синьковский, который неоднократно выступал в Перми с оркестром MusicAeterna в качестве дирижёра и певца-контртенора.

Остаётся добавить, что художественным руководителем балетной труппы нижегородского театра является Морихиро Ивата — первый в истории лауреат Гран-при пермского Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.