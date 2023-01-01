Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Надежда Павлова стала солисткой Нижегородской оперы Но при этом продолжит работу в Перми Поделиться Твитнуть

Пермская оперная звезда Надежда Павлова стала солисткой Нижегородской оперы. Об этом она сообщила в интервью изданию «Коммерсантъ».

«В Перми не было для меня постановок, был только большой сольный концерт. В Нижегородском оперном, где я стала солисткой, мне сделали очень интересные предложения, среди которых — «Опера» Леонида Десятникова, премьера «Похищения из сераля» Моцарта. Я еду туда, где меня ждут и где есть работа», — сказала певица.

Из этого высказывания можно сделать вывод, что любимица меломанов, лауреат «Золотой маски» за «Травиату» в постановке Роберта Уилсона покидает Пермь, однако в Пермской опере это отрицают. По словам программного директора Пермского театра оперы и балета Дмитрия Ренанского, Надежда Павлова остаётся пермской солисткой и одна из главных премьер сезона 2023/24 рассчитана на неё.

«Я не собираюсь уходить из Перми! Меня очень любит пермский зритель, и я не могу этого не видеть, не признавать. Пермь стала тем домом, в который я люблю возвращаться», — совсем недавно признавалась певица в интервью «Новому компаньону».

Надежда Павлова — не первая пермская солистка, которая одновременно работает в Нижнем Новгороде. Кроме неё, тоже в двух театрах трудоустроены меццо-сопрано Наталья Ляскова, бас Гарри Агаджанян и баритон Константин Сучков. Кроме того, в Нижнем работает тенор Сергей Годин, бывший пермский солист. Там же работает бывшая руководительница Пермской оперной труппы Медея Ясониди.

Это нашествие пермяков в нижегородскую труппу началось после того, как оперный театр Нижнего Новгорода возглавил Алексей Трифонов, давний соратник Теодора Курентзиса. В рамках Дягилевского фестиваля-2023 в Пермском театре оперы и балета прошла премьера совместного проекта фестиваля и Нижегородской оперы — «Триумф Времени и Разочарования» Генделя в постановке Елизаветы Мороз под музыкальным руководством Дмитрия Синьковского.

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