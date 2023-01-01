Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Медея Ясониди получила ряд лестных предложений
Пермские оперные солисты активно сотрудничают с театром Нижнего Новгорода
Бывший художественный руководитель оперной труппы Пермского театра оперы и балета Медея Ясониди станет членом жюри проекта телеканала «Россия – Культура» «Большая опера». Новый сезон популярного музыкального конкурса выйдет в эфир осенью нынешнего года, но прослушивания начинаются уже 26 мая.
Это не единственное лестное предложение, которое получила
Медея Ясониди. По информации «Нового компаньона», она ведёт переговоры с
руководством Нижегородского театра оперы и балета. Художественный руководитель театра
Алексей Трифонов подтвердил этот факт, но добавил, что статус Медеи в новой
труппе пока точно не обозначен. Её официальное назначение ожидается в конце
мая.
В программе V музыкального фестиваля «Стрелка», который пройдёт в Нижнем
Новгороде в начале июня, Медея Ясониди выступит как певица в гала-программе
неаполитанских песен.
В программе нижегородского фестиваля можно найти много и
других знакомых пермякам имён. Так, Надежда Павлова выступит с камерной
программой из произведений Сергея Рахманинова, Мориса Равеля и Арнольда
Шёнберга в дуэте с пианистом Алексеем Гориболем. В этой же программе примет
участие виолончелист Игорь Бобович, в недавнем прошлом – артист оркестра
Пермского театра оперы и балета, а нынче – концертмейстер группы виолончелей
оркестра Нижегородской оперы.
В других оперных программах задействованы бывший солист Пермской
оперы Сергей Годин и действующие пермские солисты Наталья Ляскова, Константин
Сучков, Гарри Агаджанян. Все они названы солистами оперной труппы театра
Нижнего Новгорода.
Медея Ясониди, которая покинула Пермскую оперу
из-за разногласий с главным дирижёром театра Миграном Агаджаняном, на вопрос
«Нового компаньона» сообщила, что при благоприятном стечении обстоятельств
готова вернуться к работе в Перми и, как и певцы, совмещать её с работой в
Нижнем Новгороде.
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