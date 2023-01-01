Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Медея Ясониди получила ряд лестных предложений Пермские оперные солисты активно сотрудничают с театром Нижнего Новгорода Поделиться Твитнуть

Медея Ясониди

Константин Долгановский

Бывший художественный руководитель оперной труппы Пермского театра оперы и балета Медея Ясониди станет членом жюри проекта телеканала «Россия – Культура» «Большая опера». Новый сезон популярного музыкального конкурса выйдет в эфир осенью нынешнего года, но прослушивания начинаются уже 26 мая.

Это не единственное лестное предложение, которое получила Медея Ясониди. По информации «Нового компаньона», она ведёт переговоры с руководством Нижегородского театра оперы и балета. Художественный руководитель театра Алексей Трифонов подтвердил этот факт, но добавил, что статус Медеи в новой труппе пока точно не обозначен. Её официальное назначение ожидается в конце мая.

В программе V музыкального фестиваля «Стрелка», который пройдёт в Нижнем Новгороде в начале июня, Медея Ясониди выступит как певица в гала-программе неаполитанских песен.

В программе нижегородского фестиваля можно найти много и других знакомых пермякам имён. Так, Надежда Павлова выступит с камерной программой из произведений Сергея Рахманинова, Мориса Равеля и Арнольда Шёнберга в дуэте с пианистом Алексеем Гориболем. В этой же программе примет участие виолончелист Игорь Бобович, в недавнем прошлом – артист оркестра Пермского театра оперы и балета, а нынче – концертмейстер группы виолончелей оркестра Нижегородской оперы.

В других оперных программах задействованы бывший солист Пермской оперы Сергей Годин и действующие пермские солисты Наталья Ляскова, Константин Сучков, Гарри Агаджанян. Все они названы солистами оперной труппы театра Нижнего Новгорода.

Медея Ясониди, которая покинула Пермскую оперу из-за разногласий с главным дирижёром театра Миграном Агаджаняном, на вопрос «Нового компаньона» сообщила, что при благоприятном стечении обстоятельств готова вернуться к работе в Перми и, как и певцы, совмещать её с работой в Нижнем Новгороде.

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