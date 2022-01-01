Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Солист Пермской оперы Сергей Годин уволился из театра И не споёт в новой постановке «Евгения Онегина» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В опере Моцарта «Дон Жуан» (12+) в Пермском театре оперы и балета на конкурсном показе для жюри «Золотой маски» в партии Дона Оттавио блестяще выступил Сергей Годин. К сожалению, это было его последнее выступление в качестве солиста пермской оперной труппы: певец уволился, по его собственному признанию, «в свободное плавание».

Эта новость стала тем более неожиданной, что планировалось, что Годин исполнит партию Ленского в новой постановке «Евгения Онегина» (12+), которую осуществляет в Перми режиссёр Владиславс Наставшевс, и меломаны уже замерли в предвкушении.

Как пояснила художественный руководитель оперной труппы Медея Ясониди, Сергей был серьёзно занят в сотрудничестве с Теодором Курентзисом и MusicAeterna, где у него серьёзные творческие планы, и не мог плотно репетировать роль Ленского в Перми, поэтому было решено заменить его на приглашённого солиста Александра Чернова. Тем не менее, по словам Медеи Ясониди, в театре будут всегда рады видеть Сергея Година в качестве участника каких-то проектов.

Ранее широко обсуждалось увольнение из театра главного дирижёра Артёма Абашева, одной из причин которого тоже стало исключение из постановочной группы «Евгения Онегина».

Премьера новой постановки «Евгения Онегина» намечена на 1, 2, 3 и 5 апреля. В предыдущей версии опера Чайковского была снята с репертуара после того, как костюмы к спектаклю пострадали во время коммунальной аварии.

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