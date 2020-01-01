Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский театр оперы и балета остался без главного дирижёра Артём Абашев не нашёл общего языка с новым руководством Поделиться Поделиться Твитнуть

Артём Абашев

Константин Долгановский

Главный дирижёр Пермского театра оперы и балета Артём Абашев написал заявление на увольнение. С 10 января 2022 года он уже не будет работать в театре. Об этом «Новому компаньону» сообщил сам дирижёр.

По словам Абашева, причиной ухода стали разногласия с новым генеральным директором Довлетом Анзароковым. Дирижёр считает, что при новом руководстве страдает музыкальная составляющая, которая, по его мнению, является главной в музыкальном театре. Абашев обвиняет руководителя в чрезмерной коммерциализации репертуара и уклоне в сторону драматического театра.

Артём Абашев пока не нашёл нового постоянного места работы:

— Я честный музыкант, все силы отдавал выпуску оперы «Фауст», которая далась мне с огромным трудом. Поэтому я не искал себе нового места. Но я надеюсь продолжить сотрудничество с театром «УралОпераБалет» в Екатеринбурге, где у меня недавно вышло два спектакля.

Комментарий театра мы рассчитываем получить в ближайшее время.

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