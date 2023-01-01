Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Руководитель оперной труппы покидает Пермский театр оперы и балета Медея Ясониди была одной из ключевых фигур в команде Теодора Курентзиса Поделиться Твитнуть

Медея Ясониди / фото: news.myseldon.com

Руководитель оперной труппы Пермского театра оперы и балета Медея Ясониди с 9 марта не будет работать в театре. Об этом «Новому компаньону» сообщила сама певица. Причина увольнения — разногласия с главным дирижёром Миграном Агаджаняном.

По той же причине полгода назад оркестр театра покинула концертмейстер Елена Райс. Она вернулась на работу в MusicAeterna.

Медея Ясониди была последним из соратников Теодора Курентзиса, который оставался в Пермской опере. Её коучинг был одним из ключевых факторов в вокальных успехах штатных певцов труппы. По словам певицы, она не строит дальнейших планов трудоустройства — cначала хочет отдохнуть.

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