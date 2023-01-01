Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Пермь получила 46 номинаций театральной премии «Золотая маска»
Среди фаворитов пермские академические театры и Дягилевский фестиваль
Состоялось оглашение номинантов Национальной театральной премии «Золотая маска» по итогам сезона 2022/23. По традиции, пермские академические театры собрали пышные букеты номинаций. Среди фаворитов также Дягилевский фестиваль как самостоятельная институция.
От Пермского театра оперы и балета на премии претендуют
оперы «Бал-Маскарад»
и «Замок герцога Синяя
борода».
Оба выдвинуты в категориях «Опера/Спектакль», «Опера/Работа
дирижёра» (соответственно – Мигран Агаджанян и Фёдор Леднёв), «Опера/Женская
роль» (Анна Нечаева за партию Амелии и Наталья Ляскова за партию Юдит), «Опера
– мужская роль» (Борис Рудак за роль Ричарда, Владистав Сулимский за роль
Ренато и Гарри Агаджанян за роль Герцога), «Работа художника в музыкальном
театре» (Владиславс Наставшевс и Валерия Барсукова за «Бал-Маскарад»; Евгения
Сафонова, Алина Тихонова, Илона Бородина и Михаил Иванов – за «Замок герцога
Синяя Борода»), «Работа художника по костюмам в музыкальном театре» (Владиславс
Наставшевс и Майя Майер за «Бал-Маскарад» и Анастасия Юдина за «Замок герцога
Синяя Борода») и «Опера/работа режиссёра» (соответственно – Владиславс Наставшевс
и Евгения Сафонова).
Учитывая, что в последней категории других номинантов просто
нет, можно заранее засчитывать Пермской опере по крайней мере одну «Маску». В
общем, Пермская опера соревнуется сама с собой.
Кроме того, впервые за несколько лет в конкурсе будет
пермский балет, точнее, сразу два балета – две части из трёхактного вечера «Севагин/Самодуров/Пимонов»
– «Ultima Thule» Вячеслава Самодурова и «Арктика» Антона Пимонова. Оба
выдвинуты в категориях «Балет/Спектакль» и «Балет/Работа дирижёра» – здесь сам
с собой будет соревноваться Владимир Ткаченко, и его единственным соперником будет
его бывший босс Артём Абашев, который тоже номинирован дважды – за спектакли в
екатеринбугском УралОпераБалете.
Кроме того, Антон Пимонов и Вячеслав Самодуров номинированы
в категории «Работа балетмейстера-хореографа», а Булган Рэнцэндорж за роль в «Ultima
Thule» – в номинации «Балет – современный танец/Женская роль».
В номинации «Работа композитора» – сразу три имени,
связанные с работами в Пермском театре оперы и балета: Владимир Раннев за
«Ultima Thule», Антон Светличный за «Арктику» и Валерий Воронов за пролог к
«Замку Герцога Синяя Борода».
Столько же позиций – три – в списке от того же театра и в
категории «Работа художника по свету в музыкальном театре»: Евгения Котенёва и
Константин Бинкин за «Замок герцога Синяя Борода», Александр Романов и Алексей
Хорошев за «Бал-Маскарад» и ещё раз Алексей Хорошев – за «Ultima Thule».
Итого у Пермского театра оперы и балета 28 номинаций.
В Театре-Театре отмечено два спектакля, и один из них даже
не в категории «Оперетта – мюзикл»: в категории «Эксперимент» номинирована «Катерина Измайлова»
в постановке Бориса Мильграма.
Много номинаций у «Сонной лощины» –
спектакля, для которого музыка и либретто были созданы по заказу театра. Он
номинирован в категориях «Оперетта – мюзикл/Спектакль», «Оперетта –
мюзикл/Работа дирижёра» (Кирилл Бузмаков), «Оперетта – мюзикл/Работа режиссёра»
(Ксения Малинина), «Оперетта – мюзикл/Женская роль» (Анастасия Демьянец –
Катарина ван Хед), «Оперетта – мюзикл/Мужская роль» (Александр Харченко – отец
Абель), «Оперетта – мюзикл/Лучшая роль второго плана» (Сергей Белов – Балтус
ван Хед, Эмилия Веприкова и Владислава Костылева – Сандра и Сибилла, Евгения
Созонова – Лисбет ван Хед), «Работа художника в музыкальном театре» и «Работа
художника по костюмам в музыкальном театре» (Анна Иткина), «Работа художника по
свету в музыкальном театре» (Евгений Козин).
Откровенно говоря, эта россыпь персональных актёрских номинаций
изрядно веселит, поскольку все перечисленные актёры – студенты, и номинации для
них – скорее, аванс и поощрение к дальнейшим свершениям, чем признание реальных
заслуг; кроме того, очень сложно в этом многофигурном спектакле отличить
главные роли от второстепенных.
У «Катерины Измайловой», кроме номинации в категории
«Эксперимент» есть ещё одна – у Дмитрия Курляндского, «Работа композитора».
Итого Театр-Театр довольно неожиданно собрал 13 номинаций.
Наконец, в качестве отдельной институции в списке номинантов
фигурирует Дягилевский фестиваль с постановкой «Персефоны» Стравинского,
которая возникает в порой неожиданных номинациях: «Современный
танец/Спектакль», «Работа балетмейстера-хореографа» (Анастасия Пешкова), «Балет
– современный танец/Женская роль» (Айсылу Мирхафизхан), «Работа художника в
музыкальном театре» (Юлия Орлова) и «Работа художника по свету в музыкальном
театре» (Иван Виноградов).
Общий счёт пермских театров – 46 номинаций.
Кроме того, девять спектаклей театров Пермского края
значатся в лонг-листе – списке работ, которым до номинации не хватило одного
экспертного голоса. Это «Бесприданница. Островский» (театр «Карабаска»), «Кама.
Горт. Легенды» (Пермский театр кукол), «Кукуй, кукушечка» (Коми-Пермяцкий театр
драмы), «Тихий свет» («Доминанта», Губаха), «Трагедия короля Ричарда III»
(Березниковский драматический театр), «Живая история о смерти»
(Театр-Театр), перформанс «Персефона. До»
(Дягилевский фестиваль), «Похмелье» (Пермский
театр оперы и балета) и «Поэма горы» (Дягилевский фестиваль).
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