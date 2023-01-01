Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермь получила 46 номинаций театральной премии «Золотая маска» Среди фаворитов пермские академические театры и Дягилевский фестиваль Поделиться Твитнуть

Состоялось оглашение номинантов Национальной театральной премии «Золотая маска» по итогам сезона 2022/23. По традиции, пермские академические театры собрали пышные букеты номинаций. Среди фаворитов также Дягилевский фестиваль как самостоятельная институция.

От Пермского театра оперы и балета на премии претендуют оперы «Бал-Маскарад» и «Замок герцога Синяя борода».

Оба выдвинуты в категориях «Опера/Спектакль», «Опера/Работа дирижёра» (соответственно – Мигран Агаджанян и Фёдор Леднёв), «Опера/Женская роль» (Анна Нечаева за партию Амелии и Наталья Ляскова за партию Юдит), «Опера – мужская роль» (Борис Рудак за роль Ричарда, Владистав Сулимский за роль Ренато и Гарри Агаджанян за роль Герцога), «Работа художника в музыкальном театре» (Владиславс Наставшевс и Валерия Барсукова за «Бал-Маскарад»; Евгения Сафонова, Алина Тихонова, Илона Бородина и Михаил Иванов – за «Замок герцога Синяя Борода»), «Работа художника по костюмам в музыкальном театре» (Владиславс Наставшевс и Майя Майер за «Бал-Маскарад» и Анастасия Юдина за «Замок герцога Синяя Борода») и «Опера/работа режиссёра» (соответственно – Владиславс Наставшевс и Евгения Сафонова).

Учитывая, что в последней категории других номинантов просто нет, можно заранее засчитывать Пермской опере по крайней мере одну «Маску». В общем, Пермская опера соревнуется сама с собой.

Кроме того, впервые за несколько лет в конкурсе будет пермский балет, точнее, сразу два балета – две части из трёхактного вечера «Севагин/Самодуров/Пимонов» – «Ultima Thule» Вячеслава Самодурова и «Арктика» Антона Пимонова. Оба выдвинуты в категориях «Балет/Спектакль» и «Балет/Работа дирижёра» – здесь сам с собой будет соревноваться Владимир Ткаченко, и его единственным соперником будет его бывший босс Артём Абашев, который тоже номинирован дважды – за спектакли в екатеринбугском УралОпераБалете.

Кроме того, Антон Пимонов и Вячеслав Самодуров номинированы в категории «Работа балетмейстера-хореографа», а Булган Рэнцэндорж за роль в «Ultima Thule» – в номинации «Балет – современный танец/Женская роль».

В номинации «Работа композитора» – сразу три имени, связанные с работами в Пермском театре оперы и балета: Владимир Раннев за «Ultima Thule», Антон Светличный за «Арктику» и Валерий Воронов за пролог к «Замку Герцога Синяя Борода».

Столько же позиций – три – в списке от того же театра и в категории «Работа художника по свету в музыкальном театре»: Евгения Котенёва и Константин Бинкин за «Замок герцога Синяя Борода», Александр Романов и Алексей Хорошев за «Бал-Маскарад» и ещё раз Алексей Хорошев – за «Ultima Thule».

Итого у Пермского театра оперы и балета 28 номинаций.

В Театре-Театре отмечено два спектакля, и один из них даже не в категории «Оперетта – мюзикл»: в категории «Эксперимент» номинирована «Катерина Измайлова» в постановке Бориса Мильграма.

Много номинаций у «Сонной лощины» – спектакля, для которого музыка и либретто были созданы по заказу театра. Он номинирован в категориях «Оперетта – мюзикл/Спектакль», «Оперетта – мюзикл/Работа дирижёра» (Кирилл Бузмаков), «Оперетта – мюзикл/Работа режиссёра» (Ксения Малинина), «Оперетта – мюзикл/Женская роль» (Анастасия Демьянец – Катарина ван Хед), «Оперетта – мюзикл/Мужская роль» (Александр Харченко – отец Абель), «Оперетта – мюзикл/Лучшая роль второго плана» (Сергей Белов – Балтус ван Хед, Эмилия Веприкова и Владислава Костылева – Сандра и Сибилла, Евгения Созонова – Лисбет ван Хед), «Работа художника в музыкальном театре» и «Работа художника по костюмам в музыкальном театре» (Анна Иткина), «Работа художника по свету в музыкальном театре» (Евгений Козин).

Откровенно говоря, эта россыпь персональных актёрских номинаций изрядно веселит, поскольку все перечисленные актёры – студенты, и номинации для них – скорее, аванс и поощрение к дальнейшим свершениям, чем признание реальных заслуг; кроме того, очень сложно в этом многофигурном спектакле отличить главные роли от второстепенных.

У «Катерины Измайловой», кроме номинации в категории «Эксперимент» есть ещё одна – у Дмитрия Курляндского, «Работа композитора».

Итого Театр-Театр довольно неожиданно собрал 13 номинаций.

Наконец, в качестве отдельной институции в списке номинантов фигурирует Дягилевский фестиваль с постановкой «Персефоны» Стравинского, которая возникает в порой неожиданных номинациях: «Современный танец/Спектакль», «Работа балетмейстера-хореографа» (Анастасия Пешкова), «Балет – современный танец/Женская роль» (Айсылу Мирхафизхан), «Работа художника в музыкальном театре» (Юлия Орлова) и «Работа художника по свету в музыкальном театре» (Иван Виноградов).

Общий счёт пермских театров – 46 номинаций.

Кроме того, девять спектаклей театров Пермского края значатся в лонг-листе – списке работ, которым до номинации не хватило одного экспертного голоса. Это «Бесприданница. Островский» (театр «Карабаска»), «Кама. Горт. Легенды» (Пермский театр кукол), «Кукуй, кукушечка» (Коми-Пермяцкий театр драмы), «Тихий свет» («Доминанта», Губаха), «Трагедия короля Ричарда III» (Березниковский драматический театр), «Живая история о смерти» (Театр-Театр), перформанс «Персефона. До» (Дягилевский фестиваль), «Похмелье» (Пермский театр оперы и балета) и «Поэма горы» (Дягилевский фестиваль).

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