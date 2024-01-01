Афиша. Избранное

Рузанна Баталинакорреспондент
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Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 12 по 19 января
С 12 по 14 января в ПДНТ «Губерния» проходит XIV всероссийский фестиваль зимнего фольклора «Сочельник» (0+). Гостей ждут игровая программа для детей «АБеВеГа зимних фольклорных традиций», лекторий «Университет традиций», святочные гадания и лепка пельменей, вертепные представления и мастер-классы, святочные обходы и снежные валяния, вечёрки и конкурс файер-шоу «Крещенские огни». Театр «Карабаска» представит спектакль «Ночь перед Рождеством», пройдёт концерт песен Сергея Никитина в исполнении Александра и Анастасии Круч, ансамбль «Сирин» представит действо «Ирод», откроется выставка Лидии Ерохиной «Как на окнах от мороза расцветают Обвы розы». Все события фестиваля бесплатные, но на некоторые нужна регистрация.
12 января с 15:00 до
18:00 в Пространстве «Дом» пройдёт открытый диалог
с пермскими архитекторами (12+). На встрече участники узнают о новых подходах и
тенденциях в ландшафтной архитектуре, об озеленении как инструменте
формирования здоровой городской среды и многое другое.
12 января в 19:00 в
Доме Мешкова пройдёт концерт «И
струн, и клавиш торжество...» (6+). В исполнении лауреатов международных
конкурсов Елены Жаховой (фортепиано) и Ульяны Костиной (скрипка) прозвучат
произведения Моцарта, Брамса, Шопена, Листа и других композиторов.
12 января в 19:00 в
музее современного искусства PERMM
стартует вторая часть проекта «Музейный
водитель» (16+) для подготовки медиаторов – экскурсоводов нового уровня,
помогающих публике более глубоко понять произведение искусства. Курс включает шесть
занятий по два часа.
12 января в 19:00 в
Доме писателя стартует новый проект
«Домашние концерты в «Доме писателя» (6+) – цикл музыкальных вечеров в
«домашней» атмосфере. В течение концертного цикла перед зрителями выступят
камерный оркестр «Орфей» под управлением Петра Юркова, ансамбли «Ба-Ба-Ту»,
«Воскресение», «Ярмарка, «Ромэн», музыкант Андрей Киряков с проектом «Три
балалайки», саксофонистка Валерия Юнкинд, певица Мария Савостина и др.
Первым зрителей ждёт концерт Андрея Кирякова и проекта «Три балалайки» (6+). В
программе – подборка любимых песен различных жанров с авторскими аранжировками
для трёх балалаек – рок-хиты, популярные мелодии, композиции электронных
коллективов, народные песни в стильной современной подаче.
12 января в 19:00 в
Пермском театре оперы и балета им. Чайковского состоится концерт солистов Пермской оперы (6+). В программе –
произведения Брамса, Вагнера, Штрауса, Малера и Берга. Дирижёр Владимир Ткаченко,
солисты Наталья Ляскова, Зарина Абаева, Наталья Буклага и Надежда Павлова. Концерт
будет доступен в трансляции в YouTube-канале театра и
на его страничке
ВКонтакте.
12 января в 19:00, 13 и
14 января в 13:00 и 18:00 на большой сцене Театра-Театра в рамках гастролей Российского академического
Молодёжного театра (Москва) можно увидеть рок-балладу для подростков «Остров
сокровищ» (12+). 13 и 14 января в
19:00 на «Сцене-Молот» будет
показан документальный спектакль о жизни подростка в селе «Деревня и я» (16+).
12 января в 19:00 в
«Кристалл-центре» можно увидеть
спецпоказ британской инди-драмеди «Задира» (12+).
13 января в 11:00,
14:00 и 17:00 во Дворце культуры им. Солдатова пройдёт театрализованное представление «Путешествие в Рождество» (0+).
13 января в 14:00 в Историческом парке «Россия – моя
история» пройдёт интерактивная
экскурсия «Как встречали Новый год в Советском Союзе» (6+). Вход на выставки
«Молотов. Здоровый дух» и «Острый карандаш Бориса Ефимова» (12+) – бесплатный.
13 января в 15:00 в
Доме Мешкова пройдёт интерактивная
программа «Щедрый вечер» (6+). В программе – игры, святочные хороводы,
вертепное представление про царя Ирода и многое другое.
13 января в 19:00 в
Театре юного зрителя пройдёт
творческий вечер «Смирный и друзья. Вечерник» (16+) – традиционный актёрский
Старый Новый год в компании Александра Смирнова и музыкантов его группы.
13 января в 19:00 во
Дворце культуры им. Солдатова будет
показан спектакль «Номер 13» (16+). В главных ролях Мирослава Карпович, Андрей
Гайдулян, Сергей Ефремов и Борис Смолкин.
13, 14, 15 и 18 января
в 12:00 и 14:30 в архитектурно-этнографическом музее
«Хохловка» пройдут интерактивные
программы «Святки в «Хохловке: Страшные вечера» (0+). Гости музея узнают о
самой таинственной неделе народного календаря – Страшных вечерах. Фольклорный
коллектив архитектурно-этнографического музея «Хохловка» расскажет о завершающей неделе Святок. Участники разучат колядки,
поиграют в шумные народные игры, познакомятся с уличными и подблюдными
гаданиями. Завершит праздник в уютной избе Светлакова представление народного
театра «Царь Максимильян» и посиделки с деревенскими сказками и страшными
быличками о нечистой силе.
14 января в 12:00 в
Органном концертном зале Оркестр
русских народных инструментов им. В. Салина под управлением Галины Токаревой
представит юным слушателям музыкальную сказку «Двенадцать месяцев» (6+) по
мотивам пьесы Самуила Маршака.
14 января в 15:00 в
кинотеатре «Синема Парк Планета» в
рамках проекта TheatreHD зрители увидят объединение двух сказок – оперной и
балетной – в единый спектакль «Иоланта и Щелкунчик» (12+). Постановка Венской
государственной оперы.
14 января в 19:00 в
частной филармонии «Триумф» пройдёт
фортепианный концерт Варвары Мягковой (12+). В программе произведения Шуберта,
Карманова, Ахунова, Брамса и Метнера.
15 января в 12:00,
16:00 и 19:30 в Пермском театре оперы и балета им.
Чайковского Детский театр балета
Fouetté приглашает на балет «Щелкунчик» (6+).
15 января в 19:00 в
Органном зале с
концертом симфонической музыки выступят артисты Пермской оперы. Солисты –
лауреаты международных конкурсов Константин Сучков (баритон) и Антон Зарубин
(кларнет). Дирижёр – Валерий Платонов. В программе концерта: Пятая симфония
(«Сонеты Шекспира») Александра Локшина, Камерная симфония № 4 Мечислава
Вайнберга и Симфониетта для струнного оркестра си минор Николая Мясковского.
16 января в 15:00 в
кинотеатре «Синема Парк Семья» в
рамках проекта TheatreHD зрители увидят видеоверсию оригинального российского
мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» (16+).
17 и 18 января в 19:00
во Дворце культуры им. Солдатова пройдут
гастроли Российского государственного театра «Сатирикон». Зрителей ждёт
трагический балаган «Гроза» (16+) по
одноимённой пьесе Островского. В спектакле занято 30 артистов труппы. На роль
Катерины Кабановой специально приглашена молодая актриса Мария Золотухина.
18 января в 21:30 в
Пространстве «Дом» пройдёт
очередной концерт из цикла Late Night Concert (12+). Исполнители: артистка
MusicAeterna Елена Райс (скрипка),
солист симфонического оркестра Пермского театра оперы и балета им.
Чайковского Роман Ефимов (виолончель) и концертмейстер Пермского театра оперы и
балета им. Чайковского Ольга Бочкарёва (фортепиано). В программе – произведения
Шуберта, Чайковского, Глазунова и Рахманинова.
19 января в 19:00 в
частной филармонии «Триумф» пройдёт
концерт Winter Jazz (12+) в исполнении джазового квартета Кристины Басюл и
струнного ансамбля.
19 января в 19:00 в
Театре-Театре пройдёт премьера
мюзикла «Удачи, Марк!» (12+, от 14 лет). Спектакль поднимает множество
актуальных тем: школьный буллинг, детско-родительские отношения, семейные
конфликты, поиск себя. «Это очень эмоциональная, искренняя история, которая
тронет и детей, и родителей. Она о человеческих ценностях, о правде и лжи, о
силе и слабости. О том, как важно стать лидером не какой-то школы, а своей
собственной жизни», – считает режиссёр Алексей Крикливый.
19 января в 19:00 во
Дворце культуры им. Солдатова с
поэтическим моноспектаклем «...ай да сукин сын!» (12+) выступит Константин
Райкин.
До 31 января в Пермской
краевой библиотеке им. Горького
работают книжные выставки: «300 лет Егошихинскому заводу – 300 лет городу
Перми» (16+), «По заснеженным тропам Пермской земли» (16+), «Зимние праздники
народов Пермского края» (16+).
До 14 февраля в
художественной галерее «Пермский период» работают две персональные выставки: «Лунная дорожка» (0+) Анатолия
Иванова и «Дом, который хранят ангелы» (0+) Натальи Кацпаржак.
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