Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 12 по 19 января Поделиться Твитнуть

С 12 по 14 января в ПДНТ «Губерния» проходит XIV всероссийский фестиваль зимнего фольклора «Сочельник» (0+). Гостей ждут игровая программа для детей «АБеВеГа зимних фольклорных традиций», лекторий «Университет традиций», святочные гадания и лепка пельменей, вертепные представления и мастер-классы, святочные обходы и снежные валяния, вечёрки и конкурс файер-шоу «Крещенские огни». Театр «Карабаска» представит спектакль «Ночь перед Рождеством», пройдёт концерт песен Сергея Никитина в исполнении Александра и Анастасии Круч, ансамбль «Сирин» представит действо «Ирод», откроется выставка Лидии Ерохиной «Как на окнах от мороза расцветают Обвы розы». Все события фестиваля бесплатные, но на некоторые нужна регистрация.

Дом народного творчества «Губерния»

12 января с 15:00 до 18:00 в Пространстве «Дом» пройдёт открытый диалог с пермскими архитекторами (12+). На встрече участники узнают о новых подходах и тенденциях в ландшафтной архитектуре, об озеленении как инструменте формирования здоровой городской среды и многое другое.

12 января в 19:00 в Доме Мешкова пройдёт концерт «И струн, и клавиш торжество...» (6+). В исполнении лауреатов международных конкурсов Елены Жаховой (фортепиано) и Ульяны Костиной (скрипка) прозвучат произведения Моцарта, Брамса, Шопена, Листа и других композиторов.

12 января в 19:00 в музее современного искусства PERMM стартует вторая часть проекта «Музейный водитель» (16+) для подготовки медиаторов – экскурсоводов нового уровня, помогающих публике более глубоко понять произведение искусства. Курс включает шесть занятий по два часа.

12 января в 19:00 в Доме писателя стартует новый проект «Домашние концерты в «Доме писателя» (6+) – цикл музыкальных вечеров в «домашней» атмосфере. В течение концертного цикла перед зрителями выступят камерный оркестр «Орфей» под управлением Петра Юркова, ансамбли «Ба-Ба-Ту», «Воскресение», «Ярмарка, «Ромэн», музыкант Андрей Киряков с проектом «Три балалайки», саксофонистка Валерия Юнкинд, певица Мария Савостина и др. Первым зрителей ждёт концерт Андрея Кирякова и проекта «Три балалайки» (6+). В программе – подборка любимых песен различных жанров с авторскими аранжировками для трёх балалаек – рок-хиты, популярные мелодии, композиции электронных коллективов, народные песни в стильной современной подаче.

фото: МАУК ПермьКонцерт

12 января в 19:00 в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского состоится концерт солистов Пермской оперы (6+). В программе – произведения Брамса, Вагнера, Штрауса, Малера и Берга. Дирижёр Владимир Ткаченко, солисты Наталья Ляскова, Зарина Абаева, Наталья Буклага и Надежда Павлова. Концерт будет доступен в трансляции в YouTube-канале театра и на его страничке ВКонтакте.

12 января в 19:00, 13 и 14 января в 13:00 и 18:00 на большой сцене Театра-Театра в рамках гастролей Российского академического Молодёжного театра (Москва) можно увидеть рок-балладу для подростков «Остров сокровищ» (12+). 13 и 14 января в 19:00 на «Сцене-Молот» будет показан документальный спектакль о жизни подростка в селе «Деревня и я» (16+).

12 января в 19:00 в «Кристалл-центре» можно увидеть спецпоказ британской инди-драмеди «Задира» (12+).

13 января в 11:00, 14:00 и 17:00 во Дворце культуры им. Солдатова пройдёт театрализованное представление «Путешествие в Рождество» (0+).

13 января в 14:00 в Историческом парке «Россия – моя история» пройдёт интерактивная экскурсия «Как встречали Новый год в Советском Союзе» (6+). Вход на выставки «Молотов. Здоровый дух» и «Острый карандаш Бориса Ефимова» (12+) – бесплатный.

13 января в 15:00 в Доме Мешкова пройдёт интерактивная программа «Щедрый вечер» (6+). В программе – игры, святочные хороводы, вертепное представление про царя Ирода и многое другое.

13 января в 19:00 в Театре юного зрителя пройдёт творческий вечер «Смирный и друзья. Вечерник» (16+) – традиционный актёрский Старый Новый год в компании Александра Смирнова и музыкантов его группы.

13 января в 19:00 во Дворце культуры им. Солдатова будет показан спектакль «Номер 13» (16+). В главных ролях Мирослава Карпович, Андрей Гайдулян, Сергей Ефремов и Борис Смолкин.

13, 14, 15 и 18 января в 12:00 и 14:30 в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» пройдут интерактивные программы «Святки в «Хохловке: Страшные вечера» (0+). Гости музея узнают о самой таинственной неделе народного календаря – Страшных вечерах. Фольклорный коллектив архитектурно-этнографического музея «Хохловка» расскажет о завершающей неделе Святок. Участники разучат колядки, поиграют в шумные народные игры, познакомятся с уличными и подблюдными гаданиями. Завершит праздник в уютной избе Светлакова представление народного театра «Царь Максимильян» и посиделки с деревенскими сказками и страшными быличками о нечистой силе.

Пермский краеведческий музей

14 января в 12:00 в Органном концертном зале Оркестр русских народных инструментов им. В. Салина под управлением Галины Токаревой представит юным слушателям музыкальную сказку «Двенадцать месяцев» (6+) по мотивам пьесы Самуила Маршака.

14 января в 15:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят объединение двух сказок – оперной и балетной – в единый спектакль «Иоланта и Щелкунчик» (12+). Постановка Венской государственной оперы.

14 января в 19:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт фортепианный концерт Варвары Мягковой (12+). В программе произведения Шуберта, Карманова, Ахунова, Брамса и Метнера.

15 января в 12:00, 16:00 и 19:30 в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского Детский театр балета Fouetté приглашает на балет «Щелкунчик» (6+).

15 января в 19:00 в Органном зале с концертом симфонической музыки выступят артисты Пермской оперы. Солисты – лауреаты международных конкурсов Константин Сучков (баритон) и Антон Зарубин (кларнет). Дирижёр – Валерий Платонов. В программе концерта: Пятая симфония («Сонеты Шекспира») Александра Локшина, Камерная симфония № 4 Мечислава Вайнберга и Симфониетта для струнного оркестра си минор Николая Мясковского.

16 января в 15:00 в кинотеатре «Синема Парк Семья» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят видеоверсию оригинального российского мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» (16+).

17 и 18 января в 19:00 во Дворце культуры им. Солдатова пройдут гастроли Российского государственного театра «Сатирикон». Зрителей ждёт трагический балаган «Гроза» (16+) по одноимённой пьесе Островского. В спектакле занято 30 артистов труппы. На роль Катерины Кабановой специально приглашена молодая актриса Мария Золотухина.

18 января в 21:30 в Пространстве «Дом» пройдёт очередной концерт из цикла Late Night Concert (12+). Исполнители: артистка MusicAeterna Елена Райс (скрипка), солист симфонического оркестра Пермского театра оперы и балета им. Чайковского Роман Ефимов (виолончель) и концертмейстер Пермского театра оперы и балета им. Чайковского Ольга Бочкарёва (фортепиано). В программе – произведения Шуберта, Чайковского, Глазунова и Рахманинова.

19 января в 19:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт концерт Winter Jazz (12+) в исполнении джазового квартета Кристины Басюл и струнного ансамбля.

19 января в 19:00 в Театре-Театре пройдёт премьера мюзикла «Удачи, Марк!» (12+, от 14 лет). Спектакль поднимает множество актуальных тем: школьный буллинг, детско-родительские отношения, семейные конфликты, поиск себя. «Это очень эмоциональная, искренняя история, которая тронет и детей, и родителей. Она о человеческих ценностях, о правде и лжи, о силе и слабости. О том, как важно стать лидером не какой-то школы, а своей собственной жизни», – считает режиссёр Алексей Крикливый.

19 января в 19:00 во Дворце культуры им. Солдатова с поэтическим моноспектаклем «...ай да сукин сын!» (12+) выступит Константин Райкин.

До 31 января в Пермской краевой библиотеке им. Горького работают книжные выставки: «300 лет Егошихинскому заводу – 300 лет городу Перми» (16+), «По заснеженным тропам Пермской земли» (16+), «Зимние праздники народов Пермского края» (16+).

До 14 февраля в художественной галерее «Пермский период» работают две персональные выставки: «Лунная дорожка» (0+) Анатолия Иванова и «Дом, который хранят ангелы» (0+) Натальи Кацпаржак.

фото: художественная галерея Пермский период

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