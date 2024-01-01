Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми в 14-й раз пройдёт всероссийский фестиваль зимнего фольклора «Сочельник» В программе – «Университет традиций», страшные сказки, гадания, вертепные действа и конкурс файер-шоу Поделиться Твитнуть

Фото Евгения Бирюкова

Всероссийский фестиваль зимнего фольклора «Сочельник» (0+) пройдёт в Пермском доме народного творчества «Губерния» 12-14 января. В этом году самый популярный семейный фестиваль «Губернии» состоится уже в 14-й раз, ожидается около 400 участников из Великого Новгорода, Мурманска, Екатеринбурга, Вологды, Москвы.

В программе «Сочельника» — более 30 событий. В пятницу, 12 января, фестиваль откроется познавательной программой для младших школьников «АБеВеГа зимних фольклорных традиций». На два дня рассчитана программа «Университет традиций»: о вертепах расскажет основатель и руководитель ансамбля «Сирин» Андрей Котов; руководитель Института гуманитарных исследований УрО РАН, профессор Александр Черных, руководитель Гуманитарного института НовГУ Даниил Крапчунов (Великий Новгород) и этнолог, исследователь народного костюма Вячеслав Печняк (Екатеринбург) расскажут о традициях святочной кухни.

По традиции, фестиваль представляет обширную программу творческих мастер-классов. В этом году на «Сочельнике» будет возможность научиться делать козули: мастер-класс по изготовлению северных праздничных пряников из ржаного теста проведёт Марина Колечкова (Мурманск). Кроме того, будут мастер-классы по изготовлению традиционных кукол, по обвинской росписи, по набойке по ткани и по гончарному мастерству, а также мастерская художника-мультипликатора Олеси Асхатовой.

Будут традиционные для «Сочельника» святочные гадания и лепка пельменей, вертепные представления, святочные обходы и снежные валяния, вечёрки и конкурс «Крещенские огни». Каждый вечер завершится танцами в русских традициях.

Фото Евгения Бирюкова

В концертно-театральной программе фестиваля участвует кукольный театр «Карабаска», который представит спектакль-номинант премии «Золотая маска» «Ночь перед Рождеством». Состоится концерт песен Сергея Никитина в исполнении Александра и Анастасии Круч. Ансамбль «Сирин» под руководством Андрея Котова представит вертепное действо «Ирод».

В конкурсной программе «Сочельника» — несколько номинаций для фольклорных коллективов: «Рождество поём!» («Поделись песней»), «Нова радость стала!» («Вертепное представление. Народная драма») и «Весь мир играет!» («Поделись игрой и/или пляской»). Конкурс мастеров огненного жанра «Крещенские огни» проведёт жюри во главе с Антоном Посмитным (Санкт-Петербург).

Фото Евгения Бирюкова

Вход на все события фестиваля бесплатный, регистрация на сайте «Губернии».

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