Алёна Бронникова Минимущества разрешило «Мегаполису» возвести дом в историческом центре Перми На улице Газеты "Звезда", 5 появится девятиэтажная премиальная новостройка Поделиться Твитнуть

Сайт ГК "Застройщик "Мегаполис"

Группа строительных компаний «Мегаполис» получила разрешение на возведение многоквартирного жилого дома по ул. Газеты «Звезда», 5 в Перми. Согласно реестру выданных разрешений на строительство, документ был получен ещё 20 декабря.

Возведением нового дома будет заниматься ООО «Специализированный застройщик «Аркада» (входит в холдинг ГСК). На официальном сайте холдинга появилась информация о ходе реализации проекта.

Объект получил название «Дом на Советской». Девятиэтажное здание премиум-класса будет построено из кирпича и силикатного блока на 213 квартир. Дом будет оборудован видеонаблюдением, паркингом с сити-боксами, квартиры будут с отделкой «бизнес». В здании также предполагается разместить лобби-бар с кофейным меню и ресторан на первом этаже. На территории огороженного двора появится собственная внутренняя площадь, детская площадка и лаундж-зона.

ГСК «Мегаполис» приобрела бизнес-центр «Ермак» и земельный участок под ним по ул. Газеты «Звезда», 5 в 2020 году. Зданию отказали во включении в перечень выявленных объектов культурного наследия. Владельцы приняли решение о его сносе и заявили о планах по строительству на данной территории элитного жилья.

Градостроительный совет Пермского края одобрил проект в 2022 году. Перед началом работ участок обследовали археологи. В ходе раскопок они обнаружили кабель-каналы первой пермской электростанции, бомбоубежище 50-х годов, множество исторических сетей водоотведения из деревянных труб и лотков и др.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.