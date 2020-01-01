Мария Сыропятова Пермский бизнес-центр отказались признавать объектом культурного наследия Здание планируют снести в начале 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Ул. Газеты «Звезда», 5, бизнес-центр «Ермак»

yandex.ru

Зданию бизнес-центра «Ермак» на ул. Газеты «Звезда», 5 отказано во включении в перечень выявленных объектов культурного наследия. Приказ об этом подписан руководителем краевой инспекции по охране объектов культурного наследия Ольгой Андрияновой 14 декабря.

В инспекции пояснили, что такое решение было принято после проведения экспертизы, показавшей, что здание не соответствует установленным для объектов культурного наследия критериям.

Напомним, в сентябре 2021 года арендаторы помещений бизнес-центра на ул. Газеты «Звезда», 5 начали писать в соцсетях о выселении и планах собственника снести объект.

Здание с земельным участком с 2020 года принадлежит строительному холдингу «Мегаполис». Владельцы действительно высказывали желание снести бизнес-центр в начале 2022 года и построить на его месте элитный жилой комплекс.

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