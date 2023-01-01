Археологи при раскопках в центре Перми наткнулись на бомбоубежище советских времён Поделиться Твитнуть

Бомбоубежище 50-х годов / фото: Геннадий Воженников

На участке по ул. Газеты "Звезда", 5 в Перми на прошлой неделе работали археологи и в ходе раскопок сделали немало находок. Об этом в соцсетях сообщил председатель Союза архитекторов Прикамья, директор реставрационно-проектной мастерской «Студия М» Геннадий Воженников.

В частности, были обнаружены лекальные кабельканалы первой Пермской электростанции, бомбоубежище 50-х годов с железобетонными арками, множество исторических сетей водоотведения из деревянных труб и лотков, керамические и бетонные системы канализации 40-х и 50-х годов.

"На мой взгляд, эти раскопки дали огромный толчок изучению истории развития коммунального хозяйства нашего города", - подытожил Воженников.

Напомним, участок на ул. Газеты "Звезда", 5 освободили от старого офисного здания в 2022 году. Строительная группа «Мегаполис» собирается возводить здесь новый жилой дом. Однако перед застройкой участок обследуют историки.

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