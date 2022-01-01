Мария Сыропятова В историческом центре Перми построят ещё две многоэтажки Проекты одобрил краевой градостроительный совет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Проекты строительства двух многоэтажных жилых комплексов в историческом центре Перми были одобрены градостроительным советом Пермского края.

В ГСК «Мегаполис» попросили увеличить высотность планируемого к постройке жилого комплекса по ул. Газеты "Звезда", 5 с шести до девяти этажей (на месте БЦ «Ермак»). Участок находится в зоне ограничения достопримечательного места "Комсомольский проспект". Эскизным проектом предусмотрена высота здания в 33 м, что не выше разрешённых в этом районе параметров. Фасад здания будет выполнен в стиле «эклектика».

Проект ГК «Альфа» на ул. Советской планируется возвести с переменной этажностью. Со стороны ул. Советской фасад будет выполнен в четыре этажа, а восьмиэтажная секция будет возведена в глубине квартала, ближе к набережной Камы. При этом представители застройщика просят об увеличении этажности на участке с шести до девяти этажей, в то время, как заявляется максимальная высотность в восемь этажей.

Градостроительный совет одобрил повышение высотности и этажности обоих зданий.

Напомним, ГСК «Мегаполис» приобрела здание бизнес-центра по ул. Газеты "Звезда", 5 в 2020 году. А в 2021 году здание отказались признавать объектом культурного наследия.

Участок по ул. Советской, 16 неоднократно планировки застроить. Однако повышение этажности неоднократно отклонялось комиссией по подготовке правил землепользования и застройки.

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