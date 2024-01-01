Обвиняемый в убийстве бизнесмена в Перми останется под арестом до апреля Решение принял Свердловский районный суд Перми Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю

Арест Руслана Шардакова — предполагаемого убийцы пермского бизнесмена Александра Лукова продлён до 5 апреля. Об этом perm.aif.ru сообщили в Свердловском районном суде Перми.

О том, что бывшего делового партнёра застреленного бизнесмена обвинили в убийстве, СМИ стало известно в декабре. Тогда же сообщалось, что суд арестовал Руслана Шардакова до 15 января 2024 года.

Напомним, пермского бизнесмена Александра Лукова убили 5 октября 2023 года. Он приехал к бару на ул. Первомайской, владельцем которого был. После того как Луков вышел из машины, раздались выстрелы. Неизвестный несколько раз выстрелил в Лукова из пистолета. Бизнесмен погиб на месте. После этого региональный следком возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия).

Луков был учредителем двух организаций: ООО «Аспект-Профит» (основной вид деятельности — добыча нефти и попутного газа) и ООО «Лодочка» (основной вид деятельности — торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах). Луков также был руководителем ООО «Лодочка».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.