Максим Артамонов В Перми СК возбудил два уголовных дела по факту убийства предпринимателя Пермяка застрелили рядом с баром вечером 5 октября Поделиться Твитнуть

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, в связи с убийством местного предпринимателя следователи возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия).

По версии следствия, в вечернее время 5 октября в Орджоникидзевском районе Перми в одном из баров из огнестрельного оружия был ранен мужчина 1963 г.р., который скончался на месте происшествия.

На место приехали следователи и следователи-криминалисты следственного управления. Они осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Сейчас проводятся иные следственные и процессуальные действия, чтобы установить все обстоятельства убийства. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина.

Напомним, вечером 5 октября стало известно, что бизнесмен Александр Луков приехал к бару на ул. Первомайской, владельцем которого он был. После того как он вышел из машины, раздались выстрелы. Неизвестный несколько раз выстрелил в Лукова из пистолета. Бизнесмен погиб на месте.

Александр Луков был учредителем двух организаций: ООО «Аспект-Профит» (основной вид деятельности — добыча нефти и попутного газа) и ООО «Лодочка» (основной вид деятельности — торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах). Луков также был руководителем ООО «Лодочка».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.