В Перми расстрелян местный предприниматель Его убили возле бара на улице Первомайской Поделиться Твитнуть

В Перми убит 59-летний предприниматель Александр Луков. Владелец бара на ул. Первомайской вечером 5 октября приехал в заведение. После того как он вышел из машины, раздались выстрелы. Неизвестный несколько раз выстрелил в Лукова из пистолета. Бизнесмен погиб. Об этом сообщает 112.

На месте работают все правоохранительные структуры. По информации тг-канала, убийца пока не установлен.

Согласно открытым данным, Александр Луков является учредителем двух организаций: ООО «Аспект-Профит» (основной вид деятельности — добыча нефти и попутного газа) и ООО «Лодочка» (основной вид деятельности — торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах). Луков также был руководителем ООО «Лодочка».





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