Максим Артамонов В деле об убийстве пермского бизнесмена Александра Лукова появился обвиняемый Под арест до 15 января следующего года отправлен Руслан Шардаков Поделиться Твитнуть

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В Перми задержан предполагаемый убийца пермского бизнесмена Александра Лукова. Обвинение предъявлено его бывшему партнёру по бизнесу Руслану Шардакову. Об этом сообщает 59.ru.

Как уточняет издание со ссылкой на Свердловский районный суд Перми, Шардакова отправили в СИЗО, где он пробудет до 15 января следующего года.

Пермского бизнесмена Александра Лукова застрелили 5 октября. Он приехал к бару на ул. Первомайской, владельцем которого он был. После того, как Луков вышел из машины, раздались выстрелы. Неизвестный несколько раз выстрелил в Лукова из пистолета. Бизнесмен погиб на месте. После этого региональный следком возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия).

Луков был учредителем двух организаций: ООО «Аспект-Профит» (основной вид деятельности — добыча нефти и попутного газа) и ООО «Лодочка» (основной вид деятельности — торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах). Луков также был руководителем ООО «Лодочка».

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